Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції

Oppo випустила новий флагманський смартфон. Модель Reno14 добре виглядає в порівнянні з конкурентами і при цьому дуже хороша за продуктивністю. Основні зміни на противагу більш доступному Reno14 F стосуються матеріалів корпусу, апаратної платформи та можливостей модулів камер.

Дизайн та ергономіка

Незважаючи на те, що экстраординарних дизайнерських рішень у Oppo Reno14 немає, якщо не брати до уваги малюнок на задній панелі, модель виглядає сучасно і дорого. Прямі лінії, перпендикулярні торці зі згладженими кутами граней – все класично та добротно.



Металева рамка та скляна задня панель підкреслюють топовість моделі. На задній панелі є візерунок, що відтінками грає при різному освітленні.

На вибір пропонуються два кольори: перламутровий з переливом та темно-зелений. Скло задньої панелі та екрана стійке до відбитків пальців. Апарат зручно лежить у руці.



Блок камер компактний і трохи виступає за межі корпусу, без чохла пристрій при розміщенні на столі злегка похитується.

На верхньому торці розташовані мікрофони, динамік та ІЧ-порт, на нижньому – Type-C, динамік, мікрофон та слот для SIM-карт. Усі елементи управління знаходяться праворуч. Особливість моделі – наявність IP69 та підводного режиму, при якому екран блокується, а керування здійснюється через механічні кнопки корпусу.

Обладнання

Oppo Reno14 отримав 6,59-дюймовий AMOLED-дисплей роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення 120 Гц. Діагональ досить зручна для керування однією рукою. Щільність пікселів – 460 ppi. Яскравість екрану до 1200 ніт, чого достатньо щоб дивитися фото, відео та читати текст на вулиці. Є режим заставки Always-On Display з різною інформацією. У екрані вбудовано сканер відбитків пальців.

Процесор MediaTek Dimensity 8350 поєднує вісім ядер з тактовою частотою 1×3,35 + 3×3,2 + 4×2,2 ГГц, у парі з 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та вбудованим накопичувачем UFS 3.2 на 512 ГБ. Reno14 демонструє плавне відкриття додатків, стабільну роботу інтерфейсу та ігрову продуктивність. Причепитися до багів та артефактів у роботі інтерфейсу ми не можемо. Хоча і програм зі старту автоматично встановлюється дуже багато.

Смартфон працює на Android 15 із оболонкою ColorOS. Заявлено, що він отримуватиме оновлення протягом п’яти років. У смартфоні можна встановити дві nanoSIM або використовувати eSIM.

Зв’язок реалізований через 5G, Wi-Fi 6e, NFC, Bluetooth 5.4, Type-C 2.0. Існує ІЧ-порт для управління побутовими пристроями. Серед датчиків присутні акселерометр, гіроскоп, сенсори наближення та освітленості.

Камери

Основна камера Reno14 представлена ​​трьома сенсорами: 50 Мпікс ширококутний, 50 Мпікс телеоб’єктив з 3,5-кратним оптичним збільшенням і 8 мегапіксельним ультраширококутним сенсором. Фронтальна камера – 50 Мпікс з автофокусом. Камери підтримують відеозапис 4K 60 fps. Фото виходять чудовими при достатньо освітленні. Алгоритми непогано витягують погано освітлені сцени. Селфі виходять чудові. Це модна нині риса для зйомки пологів з підтримкою HDR та розмиттям фону.

Якість зйомки є одним із ключових переваг Reno14. Популярний нині штучний інтелект допомагає підбирати фільтри, видаляти зайві об’єкти та підвищувати різкість. Телефон корректно обробляє нічні сцени та пропонує режими зйомки з 0,6x, 1x, 3,5x та 7x збільшенням.

Ширококутний сенсор 8 МП працює добре при денному освітленні, звичайно, деталізація падає, але для знімків панорам це нормально.



Акумулятор

Акумулятор ємністю 6000 мА·год підтримує швидке заряджання потужністю 80 Вт, що дозволяє зарядити пристрій до 44% за 15 хвилин і повністю – приблизно за 40 хвилин. У комплекті йдуть адаптер 80 Вт та прозорий чохол. Тест PC Mark показав автономність о 16 годині. Дуже хороший показник, так що при звичайному використанні без роздачі інтернету і навігації про зарядку можна забути на світловий день точно.



До чого тут iPhone

Oppo активно просуває концепцію «Додатковий смартфон до iPhone», намагаючись, щоб Reno14 за тактильними відчуттями нагадував iPhone 16. Ми б сказали, що нині рівнятися на купертинівців за якістю матеріалів не варто. Багато брендів пропонують дуже приємні тактильно та зовні моделі. Важливим нововведенням стала опція “Поділитися з iPhone”, яка дозволяє обмінюватися файлами між iOS та Android з використанням фірмової програми O+. Це рішення частково знімає проблему несумісності платформ, хоча вимагає встановлення програми на iPhone.

Враження

Oppo Reno 14 виконаний у преміальному стилі: металева рамка та скляна задня кришка надають пристрою солідність та приємні відчуття в руці. Малюнки сподобаються дівчатам, а чорний колір корпусу буде зручним і хлопцям. Продуктивність смартфона знаходиться на найвищому рівні. Камери дуже непогані – вони забезпечують якісні знімки як вдень, так і вночі, а вбудовані алгоритми штучного інтелекту допомагають під час зйомки та подальшої обробки. Крім цього, пристрій підтримує eSIM і працює із сучасним Wi-Fi 6e. Це дійсно хороша модель з усім необхідним та відмінною автономністю.

Характеристики смартфона Oppo Reno14 (CPH2737)

ОС: Android 15 + ColorOS 15 Екран: 6,59”, 1256×2760, AMOLED, 240 Гц Процесор: MediaTek Dimensity 8350 Графіка: ARM G615-MC6 1400 МГц Пам’ять оперативна, накопичувач: 12 ГБ (+до 12 ГБ віртуальної), LPDDR5X + 256 ГБ, UFS 3.1 Основна камера: Широка 50 Мпікс, f/1,8, 79°, 1/1,95, PDAF, OIS, EIS Телефото 50 Мпікс, f/2.8, 30 °, OIS Ультраширока 8 Мпікс, f/2,2, 116° Фронтальна камера: 50 Мпікс, f/2,0, 90° Слот для карт: 2×nano-SIM Комунікації: Wi-Fi 6g, NFC, Bluetooth 5.4 (SBC, AAC, aptX-HD, LDAC, LHDC 5.0) Навігація: A-GPS, GPS, Beidou, Galileo Роз’єм: USB Type-C Датчики: Акселерометр Гіроскоп Датчик освітлення Датчик наближення Дактилоскопічний сенсор: Під екраном Захист: IP69 Акумулятор: 6000 мА·год Потужність заряджання: 80 Вт, немає в комплекті Габарити: 157,9×74,73×7,42 мм Маса: 187 г Постачальник: Представництво Oppo в Україні Ціна: $715

Оцінка:

+ можливості камери

+ автономність

+ ергономіка

