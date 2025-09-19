60% украинцев используют ИИ — исследование Viber

Rakuten Viber провела опрос среди украинцев о том, как они используют искусственный интеллект, какие инструменты выбирают и что мешает тем, кто пока не применяет ИИ-технологии. В исследовании приняли участие шесть тысяч респондентов, и лишь четверть из них признались, что делают это регулярно.

На вопрос «Пользуетесь ли вы какими-либо ИИ-инструментами, например ChatGPT, Google Gemini, Midjourney или другими?» ответы распределились следующим образом:

да, но не часто — 33%;

да, регулярно — 25%;

никогда не пользовался(-лась) — 21%;

не знаю, что это такое — 12%;

пробовал(-ла), но не использую — 9%.

Наиболее популярным среди украинцев оказался ChatGPT от OpenAI (85%), на втором месте — Google Gemini (64%). Другие решения заметно уступают: Microsoft Copilot — 20%, Midjourney — 11%, Claude — 8%, DALL-E — 7%, Perplexity AI — 5%. При этом 3% опрошенных отметили, что вообще не пользуются жодним ИИ-сервисом.

Отказ от ИИ

Viber также выяснил, что мешает использовать искусственный интеллект. Среди тех, кто пробовал, но отказался от ИИ:

беспокойство о конфиденциальности и безопасности данных — 31%;

низкая полезность результатов — 30%;

недоверие к информации — 29%;

непонимание принципа работы — 16%;

сложности в использовании — 11%;

отсутствие ответов на вопросы — 11%.

Украинцы, которые никогда не пользовались ИИ, объясняют это так:

«мне и так хорошо» — 43%;

не было возможности — 25%;

не знаю, для чего использовать — 23%;

не понимаю, как это работает — 17%;

не хочу платить — 16%;

не знаю, какие сервисы доступны — 14%;

не умею регистрироваться — 5%.

Зачем нужен искусственный интеллект?

Что касается целей применения, то лидирует поиск информации (81%). На втором и третьем местах — работа (37%) и учеба (35%). Также среди популярных направлений — идеи и вдохновение (31%), медицинские советы (27%), развлечения (24%), распознавание объектов на фото (22%) и написание писем или длинных сообщений (18%).

Отдельно Viber спросила о функциях искусственного интеллекта внутри самого мессенджера, например, таких как «Краткое содержание чата». Пользователи отмечают, что чаще всего используют их, чтобы:

увидеть, какие темы обсуждались — 56%;

убедиться, что ничего важного не пропустили — 52%;

узнать, какие решения были приняты — 30%;

зафиксировать дальнейшие шаги — 18%.