60% украинцев используют ИИ — исследование Viber19.09.25
Rakuten Viber провела опрос среди украинцев о том, как они используют искусственный интеллект, какие инструменты выбирают и что мешает тем, кто пока не применяет ИИ-технологии. В исследовании приняли участие шесть тысяч респондентов, и лишь четверть из них признались, что делают это регулярно.
На вопрос «Пользуетесь ли вы какими-либо ИИ-инструментами, например ChatGPT, Google Gemini, Midjourney или другими?» ответы распределились следующим образом:
- да, но не часто — 33%;
- да, регулярно — 25%;
- никогда не пользовался(-лась) — 21%;
- не знаю, что это такое — 12%;
- пробовал(-ла), но не использую — 9%.
Наиболее популярным среди украинцев оказался ChatGPT от OpenAI (85%), на втором месте — Google Gemini (64%). Другие решения заметно уступают: Microsoft Copilot — 20%, Midjourney — 11%, Claude — 8%, DALL-E — 7%, Perplexity AI — 5%. При этом 3% опрошенных отметили, что вообще не пользуются жодним ИИ-сервисом.
Отказ от ИИ
Viber также выяснил, что мешает использовать искусственный интеллект. Среди тех, кто пробовал, но отказался от ИИ:
- беспокойство о конфиденциальности и безопасности данных — 31%;
- низкая полезность результатов — 30%;
- недоверие к информации — 29%;
- непонимание принципа работы — 16%;
- сложности в использовании — 11%;
- отсутствие ответов на вопросы — 11%.
Украинцы, которые никогда не пользовались ИИ, объясняют это так:
- «мне и так хорошо» — 43%;
- не было возможности — 25%;
- не знаю, для чего использовать — 23%;
- не понимаю, как это работает — 17%;
- не хочу платить — 16%;
- не знаю, какие сервисы доступны — 14%;
- не умею регистрироваться — 5%.
Зачем нужен искусственный интеллект?
Что касается целей применения, то лидирует поиск информации (81%). На втором и третьем местах — работа (37%) и учеба (35%). Также среди популярных направлений — идеи и вдохновение (31%), медицинские советы (27%), развлечения (24%), распознавание объектов на фото (22%) и написание писем или длинных сообщений (18%).
Отдельно Viber спросила о функциях искусственного интеллекта внутри самого мессенджера, например, таких как «Краткое содержание чата». Пользователи отмечают, что чаще всего используют их, чтобы:
- увидеть, какие темы обсуждались — 56%;
- убедиться, что ничего важного не пропустили — 52%;
- узнать, какие решения были приняты — 30%;
- зафиксировать дальнейшие шаги — 18%.
