60% українців використовують ШІ – дослідження Viber19.09.25
Rakuten Viber провела опитування серед українців про те, як вони використовують штучний інтелект, які інструменти обирають і що заважає тим, хто поки що не застосовує ІІ-технології. У дослідженні взяли участь шість тисяч респондентів, і лише чверть із них зізналися, що роблять це регулярно.
На запитання «Чи користуєтеся ви будь-якими ШІ-інструментами, наприклад ChatGPT, Google Gemini, Midjourney або іншими?» відповіді розподілилися таким чином:
- так, але не часто — 33%;
- так, регулярно – 25%;
- ніколи не користувався(-лася) — 21%;
- не знаю, що це таке — 12%;
- пробував(-ла), але не використовую — 9%.
Найпопулярнішим серед українців виявився ChatGPT від OpenAI (85%), на другому місці — Google Gemini (64%). Інші рішення помітно поступаються: Microsoft Copilot — 20%, Midjourney — 11%, Claude — 8%, DALL-E — 7%, Perplex. При цьому 3% опитаних наголосили, що взагалі не користуються жодним ШІ-сервісом.
Відмова від ІІ
Viber також з’ясував, що заважає використати штучний інтелект. Серед тих, хто пробував, але відмовився від ШІ:
- занепокоєння про конфіденційність та безпеку даних — 31%;
- низька корисність результатів — 30%;
- недовіра до інформації — 29%;
- нерозуміння принципу роботи — 16%;
- складності у використанні — 11%;
- відсутність відповідей на запитання — 11%.
Українці, які ніколи не користувалися ШІ, пояснюють це так:
- «Мені і так добре» – 43%;
- не було можливості – 25%;
- не знаю, для чого використовувати 23%;
- не розумію, як це працює — 17%;
- не хочу платити – 16%;
- не знаю, які послуги доступні — 14%;
- не вмію реєструватися — 5%.
Навіщо потрібний штучний інтелект?
Щодо цілей застосування, то лідирує пошук інформації (81%). На другому та третьому місцях – робота (37%) та навчання (35%). Також серед популярних напрямків — ідеї та натхнення (31%), медичні поради (27%), розваги (24%), розпізнавання об’єктів на фото (22%) та написання листів чи довгих повідомлень (18%).
Окремо Viber запитала про функції штучного інтелекту всередині самого месенджера, наприклад, таких як «Короткий зміст чату». Користувачі зазначають, що найчастіше використовують їх, щоб:
- побачити, які теми обговорювалися — 56%;
- переконатися, що нічого важливого не пропустили — 52%;
- дізнатися, які рішення було прийнято — 30%;
- зафіксувати подальші кроки — 18%.
