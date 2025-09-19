60% українців використовують ШІ – дослідження Viber

Rakuten Viber провела опитування серед українців про те, як вони використовують штучний інтелект, які інструменти обирають і що заважає тим, хто поки що не застосовує ІІ-технології. У дослідженні взяли участь шість тисяч респондентів, і лише чверть із них зізналися, що роблять це регулярно.

На запитання «Чи користуєтеся ви будь-якими ШІ-інструментами, наприклад ChatGPT, Google Gemini, Midjourney або іншими?» відповіді розподілилися таким чином:

так, але не часто — 33%;

так, регулярно – 25%;

ніколи не користувався(-лася) — 21%;

не знаю, що це таке — 12%;

пробував(-ла), але не використовую — 9%.

Найпопулярнішим серед українців виявився ChatGPT від OpenAI (85%), на другому місці — Google Gemini (64%). Інші рішення помітно поступаються: Microsoft Copilot — 20%, Midjourney — 11%, Claude — 8%, DALL-E — 7%, Perplex. При цьому 3% опитаних наголосили, що взагалі не користуються жодним ШІ-сервісом.

Відмова від ІІ

Viber також з’ясував, що заважає використати штучний інтелект. Серед тих, хто пробував, але відмовився від ШІ:

занепокоєння про конфіденційність та безпеку даних — 31%;

низька корисність результатів — 30%;

недовіра до інформації — 29%;

нерозуміння принципу роботи — 16%;

складності у використанні — 11%;

відсутність відповідей на запитання — 11%.

Українці, які ніколи не користувалися ШІ, пояснюють це так:

«Мені і так добре» – 43%;

не було можливості – 25%;

не знаю, для чого використовувати 23%;

не розумію, як це працює — 17%;

не хочу платити – 16%;

не знаю, які послуги доступні — 14%;

не вмію реєструватися — 5%.

Навіщо потрібний штучний інтелект?

Щодо цілей застосування, то лідирує пошук інформації (81%). На другому та третьому місцях – робота (37%) та навчання (35%). Також серед популярних напрямків — ідеї та натхнення (31%), медичні поради (27%), розваги (24%), розпізнавання об’єктів на фото (22%) та написання листів чи довгих повідомлень (18%).

Окремо Viber запитала про функції штучного інтелекту всередині самого месенджера, наприклад, таких як «Короткий зміст чату». Користувачі зазначають, що найчастіше використовують їх, щоб:

побачити, які теми обговорювалися — 56%;

переконатися, що нічого важливого не пропустили — 52%;

дізнатися, які рішення було прийнято — 30%;

зафіксувати подальші кроки — 18%.