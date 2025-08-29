Запрос Google Gemini требует энергии как секунда работы микроволновки

Google впервые раскрыла точные данные об энергопотреблении своего ШИ-сервиса Gemini. Как сообщает MIT Technology Review, один текстовый запрос требует в среднем 0,24 Вт·ч электроэнергии, что эквивалентно одной секунде работы микроволновки. Кроме того, он приводит к 0,03 г выбросов CO₂ и потребляет 0,26 мл воды — примерно пять капель.

В компании Google отмечают, что это первый столь подробный отчет в отрасли. Данные охватывают не только работу TPU, но и инфраструктуру дата-центров: 25% энергии идет на CPU и память серверов, 10% — на резервные системы, 8% — на охлаждение. За год эффективность Gemini увеличилась в 33 раза благодаря оптимизации моделей и программного обеспечения.

Впрочем, Google пока предоставила информацию только для текстовых запросов. Более сложные сценарии — например, анализ книг или мультимедийные задачи — требуют гораздо больше ресурсов. Также компания считает выбросы с учетом собственных соглашений о закупке «чистой» энергии, благодаря чему средние показатели втрое ниже уровня обычной электросети.

Специалисты называют этот отчет наиболее комплексным исследованием в сфере ИИ, однако отмечают: без данных об общем количестве запросов оценить реальное экологическое воздействие Gemini пока невозможно.