Запит Google Gemini вимагає енергії як секунда роботи мікрохвильової печі29.08.25
Google вперше розкрила точні дані щодо енергоспоживання свого ШІ-сервісу Gemini. Як повідомляє MIT Technology Review, один текстовий запит вимагає в середньому 0,24 Вт·год електроенергії, що еквівалентно одній секунді роботи мікрохвильової печі. Крім того, він призводить до 0,03 г викидів CO₂ і споживає 0,26 мл води приблизно п’ять крапель.
У компанії Google зазначають, що це перший докладний звіт у галузі. Дані охоплюють не лише роботу TPU, а й інфраструктуру дата-центрів: 25% енергії йде на CPU та пам’ять серверів, 10% – на резервні системи, 8% – на охолодження. За рік ефективність Gemini збільшилась у 33 рази завдяки оптимізації моделей та програмного забезпечення.
Втім, Google поки що надала інформацію лише для текстових запитів. Більш складні сценарії, наприклад, аналіз книг або мультимедійні завдання, вимагають набагато більше ресурсів. Також компанія вважає викиди з урахуванням власних угод про закупівлю “чистої” енергії, завдяки чому середні показники втричі нижчі від рівня звичайної електромережі.
Фахівці називають цей звіт найбільш комплексним дослідженням у сфері ШІ, проте зазначають: без даних про загальну кількість запитів оцінити реальний екологічний вплив Gemini поки що неможливо.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Новий ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащений топовим процесором Intel Core Ultra 9 275HX та відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5080. Подивимося, що модель може запропонувати в новому поколінні
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Ajax DoorBell: дійсно розумний та захищений відеодзвінок
Samsung Galaxy A36 та Galaxy A56 – доступні флагманські технології
Огляд килимка з бездротовою зарядкою Logitech G Powerplay 2
Запит Google Gemini вимагає енергії як секунда роботи мікрохвильової печі Google штучний інтелект
За рік ефективність Google Gemini збільшилась у 33 рази завдяки оптимізації моделей та програмного забезпечення.
Spotify додала особисті повідомлення в додаток Spotify оновлення
Spotify продовжує активно оновлювати свій сервіс, і тепер у ньому з’явилася несподівана функція – особисті повідомлення
Spotify додала особисті повідомлення в додаток
Ці 17 смартфонів Oppo не отримають Андроїд 16
Samsung Galaxy Tab S10 Lite – бюджетний планшет із S Pen для навчання з ціною від €399
Apple представить iPhone 17 вже 9 вересня 2025 року
ОС Linux виповнилося 34 роки
Опубліковано вихідний код чат-бота xAI Grok 2.5
Doom запустили на зарядці Anker
ASUS ExpertBook на AMD Ryzen AI 300 вже надійшли у продаж в Україні
Google Photos отримає голосове керування редактором фото
Google Pixel Buds 2a мають захист IP54 та активний шумозахист
Xiaomi Smart Home Screen 8 Gimbal Edition – центральний хаб розумного будинку з камерою
JBL Quantum – нові геймерські гарнітури на Gamescom 2025