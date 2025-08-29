Запит Google Gemini вимагає енергії як секунда роботи мікрохвильової печі

Google вперше розкрила точні дані щодо енергоспоживання свого ШІ-сервісу Gemini. Як повідомляє MIT Technology Review, один текстовий запит вимагає в середньому 0,24 Вт·год електроенергії, що еквівалентно одній секунді роботи мікрохвильової печі. Крім того, він призводить до 0,03 г викидів CO₂ і споживає 0,26 мл води приблизно п’ять крапель.

У компанії Google зазначають, що це перший докладний звіт у галузі. Дані охоплюють не лише роботу TPU, а й інфраструктуру дата-центрів: 25% енергії йде на CPU та пам’ять серверів, 10% – на резервні системи, 8% – на охолодження. За рік ефективність Gemini збільшилась у 33 рази завдяки оптимізації моделей та програмного забезпечення.

Втім, Google поки що надала інформацію лише для текстових запитів. Більш складні сценарії, наприклад, аналіз книг або мультимедійні завдання, вимагають набагато більше ресурсів. Також компанія вважає викиди з урахуванням власних угод про закупівлю “чистої” енергії, завдяки чому середні показники втричі нижчі від рівня звичайної електромережі.

Фахівці називають цей звіт найбільш комплексним дослідженням у сфері ШІ, проте зазначають: без даних про загальну кількість запитів оцінити реальний екологічний вплив Gemini поки що неможливо.