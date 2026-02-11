YouTube Music ограничит доступ к текстам песен без покупки подписки   

YouTube Music ограничит доступ к текстам песен без покупки подписки11.02.26
YouTube Music начал глобальное внедрение платного доступа к текстам песен. Теперь для просмотра полных текстов пользователям необходимо оформить подписку YouTube Premium или Music Premium. Об этом сообщает издание 9to5google.
Изменения затронули вкладку «Теперь играет», где появилась новая карточка с уведомлением о количестве доступных бесплатных просмотров. Пользователям предоставляется возможность открыть пять текстов песен без оплаты, после чего сервис предлагает оформить подписку. После исчерпания лимита другие тексты отображаются размыто и становятся недоступными для прокрутки.
Сколько стоят подписки на сервисы Google
Компания Google тестировала эту функцию в течение нескольких месяцев, и теперь она постепенно становится доступна широкой аудитории в разных странах. Стоимость подписки YouTube Music Premium составляет 79 гривен в месяц. Она включает воспроизведение без рекламы, прослушивание в фоновом режиме, возможность офлайн-загрузки и новые функции на базе искусственного интеллекта, включая Ask Music. Подписка YouTube Premium стоит 99 гривен в месяц и распространяет подобные возможности на основное приложение YouTube.
Ранее сервис Spotify сообщил об обновлении встроенной функции отображения текстов песен. Обновление предполагает глобальный запуск переводов текстов и возможность их просмотра без подключения к интернету для пользователей с подпиской Premium. В компании рассчитывают, что новые возможности будут способствовать переходу части аудитории к бесплатному тарифу на платный.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Poco M8 Pro 5G сразу бросается в глаза своим размером и стремлением производителя предложить больше, чем обычно ожидаешь от устройства этой ценовой категории. Он не совсем очередной «середнячок»
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
YouTube Music ограничит доступ к текстам песен без покупки подписки YouTube бизнес сервис
Изменения затронули вкладку «Теперь играет» в YouTube Music, где появилась новая карточка с уведомлением о количестве доступных бесплатных просмотров.
Discord будет требовать подтверждения возраста пользователей сервис
Discord внедряет проверку возраста для всех пользователей по всему миру, чтобы получить полный доступ к платформе
YouTube Music ограничит доступ к текстам песен без покупки подписки
Discord будет требовать подтверждения возраста пользователей
Дизайнер Apple показал салон первой электрической Ferrari
Uklon будет работать круглосуточно еще в 7 городах Украины
В monobank появятся валютные операции с евро и долларами
Стали известно кто будет следующими ведущими The Grand Tour
Starlink Direct to Cell начнет работать в Евросоюзе — звонки через спутник прямо со смартфона
VW Transporter выпустили в версии Sportline с дизайном в стиле GTI
Киевстар повышает цены в 7 тарифах с 1 марта на 50-90 грн
Китай запретил электромобили со скрытыми дверными ручками
SpaceX купила xAI. Илон Маск стал первым человеком в мире с состоянием более $850 млрд
Skoda выпустила в 2025 году свой миллионный автомобиль
Искусственному интеллекту доверили управлять марсоходом Perseverance
Baseus выпустила 200 Вт павербанк для ноутбуков