  

YouTube Music ограничит доступ к текстам песен без покупки подписки

11.02.26

YouTube Music in Ukraine

 

YouTube Music начал глобальное внедрение платного доступа к текстам песен. Теперь для просмотра полных текстов пользователям необходимо оформить подписку YouTube Premium или Music Premium. Об этом сообщает издание 9to5google.

 

Изменения затронули вкладку «Теперь играет», где появилась новая карточка с уведомлением о количестве доступных бесплатных просмотров. Пользователям предоставляется возможность открыть пять текстов песен без оплаты, после чего сервис предлагает оформить подписку. После исчерпания лимита другие тексты отображаются размыто и становятся недоступными для прокрутки.

 

Сколько стоят подписки на сервисы Google

 

Компания Google тестировала эту функцию в течение нескольких месяцев, и теперь она постепенно становится доступна широкой аудитории в разных странах. Стоимость подписки YouTube Music Premium составляет 79 гривен в месяц. Она включает воспроизведение без рекламы, прослушивание в фоновом режиме, возможность офлайн-загрузки и новые функции на базе искусственного интеллекта, включая Ask Music. Подписка YouTube Premium стоит 99 гривен в месяц и распространяет подобные возможности на основное приложение YouTube.

 

Ранее сервис Spotify сообщил об обновлении встроенной функции отображения текстов песен. Обновление предполагает глобальный запуск переводов текстов и возможность их просмотра без подключения к интернету для пользователей с подпиской Premium. В компании рассчитывают, что новые возможности будут способствовать переходу части аудитории к бесплатному тарифу на платный.


