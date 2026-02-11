YouTube Music обмежить доступ до текстів пісень без покупки передплати   

YouTube Music обмежить доступ до текстів пісень без покупки передплати11.02.26
YouTube Music розпочав глобальне впровадження платного доступу до текстів пісень. Тепер для перегляду повних текстів користувачам необхідно передплатити YouTube Premium або Music Premium. Про це повідомляє видання 9to5google.
Зміни торкнулися вкладки “Тепер играет”, де з’явилася нова картка з повідомленням про кількість доступних безкоштовних переглядів. Користувачам надається можливість відкрити п’ять текстів без оплати, після чого сервіс пропонує оформити передплату. Після вичерпання ліміту інші тексти відображаються розмитими і стають недоступними для прокручування.
Скільки коштують підписки на сервіси Google
Компанія Google тестувала цю функцію протягом кількох місяців, і тепер вона поступово стає доступною для широкої аудиторії в різних країнах. Вартість передплати YouTube Music Premium складає 79 гривень на місяць. Вона включає відтворення без реклами, прослуховування у фоновому режимі, можливість офлайн-завантаження та нові функції на базі штучного інтелекту, включаючи Ask Music. Підписка YouTube Premium коштує 99 гривень на місяць і поширює подібні можливості на основний додаток YouTube.
Раніше сервіс Spotify повідомив про оновлення вбудованої функції відображення текстів пісень. Оновлення передбачає глобальний запуск перекладів текстів та можливість перегляду без підключення до інтернету для користувачів з підпискою Premium. У компанії розраховують, що нові можливості сприятимуть переходу частини аудиторії до безкоштовного тарифу на платний.
Зміни торкнулися вкладки "Тепер играет" в YouTube Music, де з'явилася нова картка з повідомленням про кількість доступних безкоштовних переглядів.
