  

Xiaomi Sound 2 Pro — компактная Hi‑Fi‑колонка с Bluetooth

28.01.26

Xiaomi Sound 2 Pro

 

Xiaomi выпустила акустическую Hi-Fi-систему Sound 2 Pro, которая оказалась несколько доступнее флагманского Sound 2 Max, но при этом предлагает качественное звучание в более компактном форм-факторе. Новинка получила металлический корпус, переработанную акустическую архитектуру и поддержку современных стандартов подключения.

 

Колонка оснащена двухполосной конфигурацией с раздельными драйверами. За бас и средние частоты отвечает 40-ваттный mid-woofer, а за высокие — 20-ваттный tweeter. Суммарная мощность системы достигает 60 Вт, что делает Sound 2 Pro одним из самых мощных решений в среднем сегменте. Такое разделение частот обеспечивает более точное и чистое звучание по сравнению с предыдущими моделями линейки.

 

Подключение и совместимость

 

Xiaomi  Sound 2 Pro поддерживает Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6, а также оснащена портами RCA и USB-C для подключения аналоговых и цифровых источников звука. Это позволяет использовать колонку с телевизорами, ноутбуками и другим аудиооборудованием. Кроме того, пользователи могут объединять до четырех колонок Sound 2 Pro для создания более масштабной аудиосистемы.

Дизайн и конструкция

 

Дизайн новинки выполнен в стиле Sound 2 Max — строгие линии, металлическая решетка и минималистичный внешний вид. Уменьшенные габариты делают колонку удобной для размещения в небольших помещениях. По словам производителя, металлический корпус не только повышает долговечность устройства, но и снижает вибрации, положительно влияя на качество звучания.

 

Колонка легко интегрируется в экосистему умного дома Xiaomi, что позволяет использовать ее вместе с другими устройствами бренда и управлять воспроизведением через фирменные сервисы.

 

Цена и доступность

 

Xiaomi Sound 2 Pro уже поступила в продажу на китайском рынке по цене около $200 в пересчете с юаней. Информации о международном релизе на данный момент нет.


