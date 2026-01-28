Xiaomi Sound 2 Pro – компактна Hi-Fi-колонка з Bluetooth

Xiaomi випустила акустичну Hi-Fi-систему Sound 2 Pro, яка виявилася дещо доступнішою за флагманський Sound 2 Max, але при цьому пропонує якісне звучання в більш компактному форм-факторі. Новинка отримала металевий корпус, перероблену акустичну архітектуру та підтримку сучасних стандартів підключення.

Колонка оснащена двосмуговою конфігурацією із роздільними драйверами. За бас і середні частоти відповідає 40-ватний mid-woofer, а за високі – 20-ватний tweeter. Сумарна потужність системи досягає 60 Вт, що робить Sound 2 Pro одним із найпотужніших рішень у середньому сегменті. Такий розділ частот забезпечує більш точне і чисте звучання порівняно з попередніми моделями лінійки.

Підключення та сумісність

Xiaomi Sound 2 Pro підтримує Bluetooth 5.2 та Wi-Fi 6, а також оснащена портами RCA та USB-C для підключення аналогових та цифрових джерел звуку. Це дозволяє використовувати колонку з телевізорами, ноутбуками та іншим аудіообладнанням. Крім того, користувачі можуть поєднувати до чотирьох колонок Sound 2 Pro для створення більш масштабної аудіосистеми.

Дизайн та конструкція

Дизайн новинки виконаний у стилі Sound 2 Max – суворі лінії, металеві грати та мінімалістичний зовнішній вигляд. Зменшені габарити роблять стовпчик зручним для розміщення в невеликих приміщеннях. За словами виробника, металевий корпус не лише підвищує довговічність пристрою, а й знижує вібрації, позитивно впливаючи на якість звучання.

Колонка легко інтегрується до екосистеми розумного будинку Xiaomi, що дозволяє використовувати її разом з іншими пристроями бренду та керувати відтворенням через фірмові сервіси.

Ціна та доступність

Xiaomi Sound 2 Pro вже надійшла у продаж на китайському ринку за ціною близько $200 у перерахунку з юанів. Інформації про міжнародний дозвіл на даний момент немає.