Xiaomi Sound 2 Pro – компактна Hi-Fi-колонка з Bluetooth   

Xiaomi Sound 2 Pro – компактна Hi-Fi-колонка з Bluetooth28.01.26
Xiaomi випустила акустичну Hi-Fi-систему Sound 2 Pro, яка виявилася дещо доступнішою за флагманський Sound 2 Max, але при цьому пропонує якісне звучання в більш компактному форм-факторі. Новинка отримала металевий корпус, перероблену акустичну архітектуру та підтримку сучасних стандартів підключення.
Колонка оснащена двосмуговою конфігурацією із роздільними драйверами. За бас і середні частоти відповідає 40-ватний mid-woofer, а за високі – 20-ватний tweeter. Сумарна потужність системи досягає 60 Вт, що робить Sound 2 Pro одним із найпотужніших рішень у середньому сегменті. Такий розділ частот забезпечує більш точне і чисте звучання порівняно з попередніми моделями лінійки.
Підключення та сумісність
Xiaomi Sound 2 Pro підтримує Bluetooth 5.2 та Wi-Fi 6, а також оснащена портами RCA та USB-C для підключення аналогових та цифрових джерел звуку. Це дозволяє використовувати колонку з телевізорами, ноутбуками та іншим аудіообладнанням. Крім того, користувачі можуть поєднувати до чотирьох колонок Sound 2 Pro для створення більш масштабної аудіосистеми.
Дизайн та конструкція
Дизайн новинки виконаний у стилі Sound 2 Max – суворі лінії, металеві грати та мінімалістичний зовнішній вигляд. Зменшені габарити роблять стовпчик зручним для розміщення в невеликих приміщеннях. За словами виробника, металевий корпус не лише підвищує довговічність пристрою, а й знижує вібрації, позитивно впливаючи на якість звучання.
Колонка легко інтегрується до екосистеми розумного будинку Xiaomi, що дозволяє використовувати її разом з іншими пристроями бренду та керувати відтворенням через фірмові сервіси.
Ціна та доступність
Xiaomi Sound 2 Pro вже надійшла у продаж на китайському ринку за ціною близько $200 у перерахунку з юанів. Інформації про міжнародний дозвіл на даний момент немає.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Джерела автономного живлення для дому: інвертори, акумулятори, сонячні панелі
Спробуймо розібратися, як правильно вибрати інвертор залежно від потужності навантаження, типу синусоїди та конфігурації акумуляторної системи.
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
Xiaomi Sound 2 Pro – компактна Hi-Fi-колонка з Bluetooth Bluetooth Xiaomi колонка
Xiaomi выпустила акустическую Hi-Fi-систему Sound 2 Pro, которая оказалась несколько доступнее флагманского Sound 2 Max, но при этом предлагает качественное звучание в более компактном форм-факторе
Платний автопілот: Tesla братиме $99 за автоматичне керування автомобілем Tesla автомобіль бізнес
Протягом понад десяти років Autopilot був базовою системою допомоги водієві в електромобілях Tesla. Він об’єднував адаптивний круїз-контроль із функцією Autosteer та утримувала автомобіль у центрі смуги
Xiaomi Sound 2 Pro – компактна Hi-Fi-колонка з Bluetooth
Е-бали зможуть отримувати авіація, ППО та снайпери
Anker Nano Charger 45 W – компактний GaN-адаптер з дисплеєм
Представлені смартфони Honor Magic8 Pro Air та Magic8 RSR Porsche Design: легкий флагман та топовий камерофон з 200 Мпікс.
Новий Apple AirTag отримав +50% до гучності та точності пошуку речей
Xiaomi Kids Watch – новий дитячий смарт годинник з GPS та системою позиціонування на базі ШІ
TikTok остаточно перейшов під управлінням компанії зі США
Нові тарифи Київстар у 2026 році: найдешевший – 370 грн
Google оновила інтерфейс помічника ШІ на Android
Hyundai Staria випустять у версії туристичного кемпера