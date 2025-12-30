Xiaomi Buds 6 получили ANC и работают до 35 часов. Цена — $99   

Xiaomi Buds 6 получили ANC и работают до 35 часов. Цена — $9930.12.25
Xiaomi официально представила беспроводные наушники Xiaomi Buds 6, которые компания относит к флагманскому сегменту и оснастила полувкладышной конструкцией. При разработке модели производитель сделал акцент на сочетании удобной посадки, небольшого веса и длительной автономной работы.
Характеристики Xiaomi Buds 6
Каждый наушник весит около 4,4 г. Для более удобного использования инженеры применили биомиметичную изогнутую форму, рассчитанную на длительное ношение без дискомфорта. По сравнению с предыдущим поколением, ножка стала на 12%, звуковой канал уменьшили на 11,3%, а площадь контакта с ухом, напротив, увеличили на 8,8%. Такой подход позволил более равномерно распределить давление и снизить усталость при длительном прослушивании.
Xiaomi Buds 6 используется кастомный динамический излучатель с тройной магнитной системой. В конструкции применяется позолоченная 24-каратная диафрагма, которая, по данным компании, увеличивает чувствительность низких частот на 40%, а больших — на 30%. Диапазон воспроизводимых частот заявлен от 16 Гц до 40 кГц.
Как звучат Xiaomi Buds 6
Звучание наушников настраивалось вместе с командой Harman Golden Ear. Пользователям доступны фирменные аудиопрофили, включая Harman AudioEFX с акцентом на разборчивость голоса и режим Master, который формирует более теплое звучание с выраженными басами. Дополнительно предусмотрены пресеты эквалайзера и ручная настройка через приложение Xiaomi Earbuds. Наушники поддерживают передачу аудио 24 бит/48 кГц с битрейтом до 2,1 Мбит/с, работают с кодеками SBC, AAC, aptX Adaptive и aptX Lossless, а также имеют сертификацию Snapdragon Sound и Hi-Res Audio Wireless.
Xiaomi Buds 6 оснащены системой активного шумоподавления и ИИ-алгоритмами с тремя микрофонами. Производитель утверждает, что шумоподавление остается эффективным даже при ветре скоростью до 12 м/с. Также реализовано пространственное аудио с отслеживанием движений головы, которое формирует эффект объемного звучания без использования дополнительного оборудования.
Модель поддерживает независимую запись звука как через наушники, так и через зарядный кейс, включая сценарии с закрытым футляром. При подключении к совместимым устройствам Xiaomi становятся доступны функции расшифровки речи в настоящем времени, ИИ-резюме, перевода во время личного общения и синхронного перевода. Для поиска предусмотрена поддержка сервисов Xiaomi Find и Apple Find My.
Сколько держат Xiaomi Buds 6
Без подзарядки сами наушники работают до шести часов при отключённом ANC и до 3,5 часов с активным шумоподавлением. С учетом кейса автономность достигает 35 часов без ANC и до 20 часов при его использовании. Зарядка осуществляется через порт USB-C, а сам кейс выполнен в компактном корпусе с закруглёнными формами. Защита от пыли и влаги соответствует стандарту IP54.
Стоимость Xiaomi Buds 6 в Китае составляет 699 юаней, что эквивалентно примерно 99 долларам США. Наушники предлагаются в четырех цветах: Nebula Purple, Pearl White, Titanium Gold и Moon Shadow Black. Версия Nebula Purple отличается специальным отражающим покрытием, которое придает зарядному кейсу более выразительный внешний вид.
