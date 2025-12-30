Xiaomi Buds 6 отримали ANC та працюють до 35 годин. Ціна – $99

Xiaomi офіційно представила бездротові навушники Xiaomi Buds 6, які компанія відносить до флагманського сегменту та оснастила напіввкладишною конструкцією. При розробці моделі виробник зробив акцент на поєднанні зручної посадки, невеликої ваги та тривалої автономної роботи.

Характеристики Xiaomi Buds 6

Кожен навушник важить близько 4,4 р. Для зручнішого використання інженери застосували вигнуту біомеметічну форму, розраховану на тривале носіння без дискомфорту. Порівняно з попереднім поколінням ніжка стала на 12%, звуковий канал зменшили на 11,3%, а площу контакту з вухом, навпаки, збільшили на 8,8%. Такий підхід дозволив рівномірніше розподілити тиск і знизити втому при тривалому прослуховуванні.

Xiaomi Buds 6 використовується кастомний динамічний випромінювач із потрійною магнітною системою. У конструкції застосовується позолочена 24-каратна діафрагма, яка, за даними компанії, збільшує чутливість низьких частот на 40%, а більших – на 30%. Діапазон відтворюваних частот заявлений від 16 Гц до 40 кГц.

Як звучать Xiaomi Buds 6

Звучання навушників налаштовувалося разом із командою Harman Golden Ear. Користувачам доступні фірмові аудіопрофілі, включаючи Harman AudioEFX з акцентом на розбірливість голосу та режим Master, що формує більш тепле звучання з вираженими басами. Додатково передбачені пресети еквалайзера та ручне налаштування через програму Xiaomi Earbuds. Навушники підтримують передачу аудіо 24 біт/48 кГц з бітрейтом до 2,1 Мбіт/с, працюють із кодеками SBC, AAC, aptX Adaptive та aptX Lossless, а також мають сертифікацію Snapdragon Sound та Hi-Res Audio Wireless.

Xiaomi Buds 6 оснащені системою активного шумоподавлення та ІІ-алгоритмами з трьома мікрофонами. Виробник стверджує, що шумозаглушення залишається ефективним навіть за вітру швидкістю до 12 м/с. Також реалізовано просторове аудіо з відстеження рухів голови, яке формує ефект об’ємного звучання без використання додаткового обладнання.

Модель підтримує незалежний запис звуку як через навушники, так і через зарядний кейс, включаючи сценарії із закритим футляром. При підключенні до сумісних пристроїв Xiaomi стають доступними функції розшифровки мови в даний час, ІІ-резюме, перекладу під час особистого спілкування та синхронного перекладу. Для пошуку передбачена підтримка сервісів Xiaomi Find та Apple Find My.

Скільки тримають Xiaomi Buds 6

Без заряджання самі навушники працюють до шести годин при відключеному ANC і до 3,5 годин з активним шумопоглинанням. З урахуванням кейсу автономність досягає 35 годин без ANC та до 20 годин при його використанні. Заряджання здійснюється через порт USB-C, а сам кейс виконаний у компактному корпусі із закругленими формами. Захист від пилу та вологи відповідає стандарту IP54.

Вартість Xiaomi Buds 6 у Китаї складає 699 юанів, що еквівалентно приблизно 99 доларам США. Навушники пропонуються у чотирьох кольорах: Nebula Purple, Pearl White, Titanium Gold та Moon Shadow Black. Версія Nebula Purple відрізняється спеціальним покриттям, що відбиває, яке надає зарядному кейсу більш виразний зовнішній вигляд.