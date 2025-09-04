Windows 11 и Android-устройства смогут синхронизировать буфер обмена

Microsoft тестирует новую функцию для Windows 11 — синхронизацию буфера обмена с Android-устройствами. Теперь при подключении смартфона к компьютеру через Phone Link и использовании одного аккаунта Microsoft пользователи смогут обмениваться скопированным содержимым между устройствами.

Для активации нужно включить параметр Access PC’s clipboard в настройках смартфона в разделе «Устройства» и активировать «Журнал буфера обмена» на ПК.

После этого данные, скопированные на компьютере с Windows 11, будут автоматически отображаться на Андроид-смартфоне. При этом функция совместима как минимум с клавиатурами Gboard и Samsung Keyboard и не требует дополнительной настройки.

Ранее в этом году Microsoft уже добавила в Windows 11 интеграцию со смартфоном через меню «Пуск». Пользователи получили возможность быстро просматривать уведомления, файлы и информацию об устройстве, включая уровень заряда. Новая синхронизация буфера обмена стала продолжением курса компании на более тесное объединение Windows и Android.