Windows 11 и Android-устройства смогут синхронизировать буфер обмена04.09.25
Microsoft тестирует новую функцию для Windows 11 — синхронизацию буфера обмена с Android-устройствами. Теперь при подключении смартфона к компьютеру через Phone Link и использовании одного аккаунта Microsoft пользователи смогут обмениваться скопированным содержимым между устройствами.
Для активации нужно включить параметр Access PC’s clipboard в настройках смартфона в разделе «Устройства» и активировать «Журнал буфера обмена» на ПК.
После этого данные, скопированные на компьютере с Windows 11, будут автоматически отображаться на Андроид-смартфоне. При этом функция совместима как минимум с клавиатурами Gboard и Samsung Keyboard и не требует дополнительной настройки.
Ранее в этом году Microsoft уже добавила в Windows 11 интеграцию со смартфоном через меню «Пуск». Пользователи получили возможность быстро просматривать уведомления, файлы и информацию об устройстве, включая уровень заряда. Новая синхронизация буфера обмена стала продолжением курса компании на более тесное объединение Windows и Android.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Новый ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН оснащен топовым процессором Intel Core Ultra 9 275HX и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080. Посмотрим, что он может предложить в новом поколении
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Ajax DoorBell: действительно умный и защищенный видеозвонок
Samsung Galaxy A36 и Galaxy A56 — доступные флагманские технологии
Обзор коврика с беспроводной зарядкой Logitech G Powerplay 2
Windows 11 и Android-устройства смогут синхронизировать буфер обмена Microsoft
При подключении смартфона к компьютеру через Phone Link и использовании одного аккаунта Microsoft пользователи смогут обмениваться скопированным содержимым
Представлена Dolby Vision 2 для смарт-телевизоров телевизор
Dolby Vision 2 разработан с учётом возможностей современных телевизоров и новых инструментов для работы с контентом
Windows 11 и Android-устройства смогут синхронизировать буфер обмена
Представлена Dolby Vision 2 для смарт-телевизоров
Исследование: украинцы меняют смартфон каждые 4-5 лет
Google добавил персонализацию вызовов как у iPhone
Intel получила инвестиции $5,7 млрд от американского правительства
Системные требования Battlefield 6 — на удивление скромные
Первые тесты Google Pixel 10 Pro XL: камеры и прочность
Что покажут на презентации next@Acer на IFA 2025
Следующим после Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 будет Elite Gen 5: 4,74 ГГц частота
Eazeye Monitor 2.0 — LCD-дисплей с потреблением 7 Вт. Альтернатива E-Ink, правда, гораздо дороже
WhatsApp получит перефразирование сообщений с помощью ИИ