Windows 11 та Android-пристрою зможуть синхронізувати буфер обміну

Microsoft тестує нову функцію для Windows 11 – синхронізацію буфера обміну з Android-пристроями. Тепер під час підключення смартфона до комп’ютера через Phone Link та використання одного облікового запису Microsoft користувачі зможуть обмінюватися скопійованим вмістом між пристроями.

Для активації потрібно увімкнути параметр Access PC’s clipboard у налаштуваннях смартфона в розділі “Пристрої” та активувати “Журнал буфера обміну” на ПК.

Після цього дані, скопійовані на комп’ютері з Windows 11, автоматично відображатимуться на Андроїд-смартфоні. При цьому функція сумісна як мінімум з клавіатурами Gboard та Samsung Keyboard і не потребує додаткового налаштування.

Раніше цього року Microsoft вже додала до Windows 11 інтеграцію зі смартфоном через меню «Пуск». Користувачі отримали можливість швидко переглядати повідомлення, файли та інформацію про пристрій, включаючи рівень заряду. Нова синхронізація буфера обміну стала продовженням курсу компанії на більш тісне об’єднання Windows та Android.