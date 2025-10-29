Вышла Battlefield 6: RedSec — условно бесплатная игра в жанре Battle Royale29.10.25
Battlefield 6 получит собственный режим в жанре королевской битвы, о котором в последнее время ходило множество слухов.
Студия Electronic Arts сообщила, что уже 28 октября, в день запуска первого сезона Battlefield 6, игрокам стал доступен условно-бесплатный режим под названием RedSec.
В RedSec смогут участвовать до 100 человек, которые будут разделены на команды от двух до четырёх участников, хотя одиночная игра также допускается. Для режима создана новая большая карта, а игроков обеспечат обширным набором техники и бронемашин.
Механика соответствует традициям жанра: участники начинают без экипировки и вынуждены оперативно искать оружие и снаряжение, вступая в борьбу с соперниками. По мере хода матча огненное кольцо будет случайным образом сужаться, пока на карте не останется лишь одна команда, чьи бойцы выживут.
Отмечается важная особенность режима: игроки, оказавшиеся за пределами безопасной зоны, будут уничтожены мгновенно, что исключает возможность на ошибку. Battlefield 6: RedSec уже вышла одновременно с Battlefield 6 на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
Сама же Battlefield 6 уже успела получить множество хвалебных отзывов за механику, уровни, темп игры, систему прокачки и другие аспекты. Некоторые недостатки, которые отмечали на превью-версиях, разработчики уже исправили или внесут поправки в ближайшее время.
