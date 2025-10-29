Вийшла Battlefield 6: RedSec – умовно безкоштовна гра в жанрі Battle Royale

Battlefield 6 отримає власний режим у жанрі королівської битви, про який останнім часом ходило безліч чуток.

Студія Electronic Arts повідомила, що вже 28 жовтня, у день запуску першого сезону Battlefield 6, гравцям став доступний умовно-безкоштовний режим під назвою RedSec.

В RedSec зможуть брати участь до 100 осіб, які будуть поділені на команди від двох до чотирьох учасників, хоча одиночна гра також допускається. Для режиму створено нову велику карту, а гравців забезпечать великим набором техніки та бронемашин.

Механіка відповідає традиціям жанру: учасники починають без екіпірування та змушені оперативно шукати зброю та спорядження, вступаючи у боротьбу із суперниками. У міру ходу матчу вогняне кільце випадково звужуватиметься, поки на карті не залишиться лише одна команда, чиї бійці виживуть.

Відзначається важлива особливість режиму: гравці, які опинилися за межами безпечної зони, будуть знищені миттєво, що унеможливлює помилку. Battlefield 6: RedSec вже вийшла одночасно з Battlefield 6 на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series.

Сама ж Battlefield 6 вже встигла отримати безліч хвалебних відгуків за механіку, рівні, темп гри, систему прокачування та інші аспекти. Деякі недоліки, які наголошували на прев’ю-версіях, розробники вже виправили або внесуть поправки найближчим часом.