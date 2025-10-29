Вийшла Battlefield 6: RedSec – умовно безкоштовна гра в жанрі Battle Royale29.10.25
Battlefield 6 отримає власний режим у жанрі королівської битви, про який останнім часом ходило безліч чуток.
Студія Electronic Arts повідомила, що вже 28 жовтня, у день запуску першого сезону Battlefield 6, гравцям став доступний умовно-безкоштовний режим під назвою RedSec.
В RedSec зможуть брати участь до 100 осіб, які будуть поділені на команди від двох до чотирьох учасників, хоча одиночна гра також допускається. Для режиму створено нову велику карту, а гравців забезпечать великим набором техніки та бронемашин.
Механіка відповідає традиціям жанру: учасники починають без екіпірування та змушені оперативно шукати зброю та спорядження, вступаючи у боротьбу із суперниками. У міру ходу матчу вогняне кільце випадково звужуватиметься, поки на карті не залишиться лише одна команда, чиї бійці виживуть.
Відзначається важлива особливість режиму: гравці, які опинилися за межами безпечної зони, будуть знищені миттєво, що унеможливлює помилку. Battlefield 6: RedSec вже вийшла одночасно з Battlefield 6 на ПК, PlayStation 5 та Xbox Series.
Сама ж Battlefield 6 вже встигла отримати безліч хвалебних відгуків за механіку, рівні, темп гри, систему прокачування та інші аспекти. Деякі недоліки, які наголошували на прев’ю-версіях, розробники вже виправили або внесуть поправки найближчим часом.
Бюджетні роботи пилососи відправляють детальні 3D-карти квартир та будинків на сервери до Китаю робот
Наприклад, робот-пилосос iLife A11 вартістю близько 300 доларів регулярно відправляв виробнику в Китаї дані про житло власника, включаючи деталізовану тривимірну карту.
Домен Twitter.com йде у небуття. Замість нього залишиться лише х.com Twitter (X) соціальні мережі
Соціальна платформа X, раніше відома як Twitter, офіційно переходить на новий домен та поступово відмовляється від twitter.com
