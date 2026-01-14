Вставить гиперссылку в текст Microsoft Word станет проще

Вставить гиперссылку в текст Microsoft Word станет проще14.01.26
Microsoft Word получает обновление, упрощающее добавление гиперссылок без использования отдельных инструментов или комбинаций клавиш. Если раньше для этого нужно было вызвать специальное меню или нажимать Ctrl+K, теперь процесс сводится к обычному копированию и вставке.
Как сообщает Microsoft в блоге Microsoft 365 для инсайдеров, пользователям Word в браузере, а также в версиях для Windows и macOS, достаточно скопировать нужный URL, выделить фрагмент текста и вставить его с помощью стандартной команды Ctrl+V. Редактор автоматически преобразует вставленный адрес в гиперссылку, привязанную к выбранному.
Подобный механизм уже давно используется в различных вебредакторах и системах управления контентом, в частности WordPress, и хорошо знаком тем, кто регулярно работает с онлайн-публикациями. Теперь этот подход официально появляется и в экосистеме Microsoft Word, которая упростит работу с документами и ускорит редактирование.
Новая функция уже стала доступна для пользователей веб-версии Word. На компьютерах с Windows она постепенно появляется начиная с версии 2511, а на Mac – в версии 16.104.
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Традиционно каждый год наша редакция подводит итоги. Лучшие устройства по версии редакции мы показали недавно. Теперь пришло время рассказать о топе новостей сайта hi-tech.ua в 2025 году.
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Альтернатива Apple Watch — часы Xiaomi, Samsung, Garmin и другие
Лучшие средние смартфоны — интересные рейтинги
Meizu 22 Next — компактный ИИ-датчик настроения пользователя Meizu искусственный интеллект
Meizu показала экспериментальное устройство Meizu 22 Next, ориентированное на более тесное и персонализированное взаимодействие со искусственным интеллектом
