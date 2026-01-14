Вставить гиперссылку в текст Microsoft Word станет проще

14.01.26

Microsoft Word для Android

 

Microsoft Word получает обновление, упрощающее добавление гиперссылок без использования отдельных инструментов или комбинаций клавиш. Если раньше для этого нужно было вызвать специальное меню или нажимать Ctrl+K, теперь процесс сводится к обычному копированию и вставке.

 

Как сообщает Microsoft в блоге Microsoft 365 для инсайдеров, пользователям Word в браузере, а также в версиях для Windows и macOS, достаточно скопировать нужный URL, выделить фрагмент текста и вставить его с помощью стандартной команды Ctrl+V. Редактор автоматически преобразует вставленный адрес в гиперссылку, привязанную к выбранному.

 

Подобный механизм уже давно используется в различных вебредакторах и системах управления контентом, в частности WordPress, и хорошо знаком тем, кто регулярно работает с онлайн-публикациями. Теперь этот подход официально появляется и в экосистеме Microsoft Word, которая упростит работу с документами и ускорит редактирование.

 

Новая функция уже стала доступна для пользователей веб-версии Word. На компьютерах с Windows она постепенно появляется начиная с версии 2511, а на Mac – в версии 16.104.


