Вставити гіперпосилання в текст Microsoft Word стане простіше

Microsoft Word отримує оновлення, що полегшує додавання гіперпосилань без використання окремих інструментів або комбінацій клавіш. Якщо для цього потрібно було викликати спеціальне меню або натискати Ctrl+K, тепер процес зводиться до звичайного копіювання та вставки.

Як повідомляє Microsoft у блозі Microsoft 365 для інсайдерів, користувачам Word у браузері, а також у версіях для Windows та macOS, достатньо скопіювати потрібну URL, виділити фрагмент тексту та вставити його за допомогою стандартної команди Ctrl+V. Редактор автоматично перетворює вставлену адресу на гіперпосилання, прив’язану до обраного.

Подібний механізм вже давно використовується в різних веб-редакторах та системах управління контентом, зокрема WordPress, і добре знайомий тим, хто регулярно працює з онлайн-публікаціями. Тепер цей підхід офіційно з’являється і в екосистемі Microsoft Word, яка спростить роботу з документами та прискорить редагування.

Нова функція вже доступна для користувачів веб-версії Word. На комп’ютерах з Windows вона поступово з’являється з версії 2511, а на Mac – у версії 16.104.