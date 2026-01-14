Вставити гіперпосилання в текст Microsoft Word стане простіше

14.01.26

Microsoft Word для Android

 

Microsoft Word отримує оновлення, що полегшує додавання гіперпосилань без використання окремих інструментів або комбінацій клавіш. Якщо для цього потрібно було викликати спеціальне меню або натискати Ctrl+K, тепер процес зводиться до звичайного копіювання та вставки.

 

Як повідомляє Microsoft у блозі Microsoft 365 для інсайдерів, користувачам Word у браузері, а також у версіях для Windows та macOS, достатньо скопіювати потрібну URL, виділити фрагмент тексту та вставити його за допомогою стандартної команди Ctrl+V. Редактор автоматично перетворює вставлену адресу на гіперпосилання, прив’язану до обраного.

 

Подібний механізм вже давно використовується в різних веб-редакторах та системах управління контентом, зокрема WordPress, і добре знайомий тим, хто регулярно працює з онлайн-публікаціями. Тепер цей підхід офіційно з’являється і в екосистемі Microsoft Word, яка спростить роботу з документами та прискорить редагування.

 

Нова функція вже доступна для користувачів веб-версії Word. На комп’ютерах з Windows вона поступово з’являється з версії 2511, а на Mac – у версії 16.104.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
186
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

29.12.25
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
views
15
comments 0
Top news 2025

Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.

29.12.25 | 05.30
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
14.01.26 | 19.08
Вставити гіперпосилання в текст Microsoft Word стане простіше
Microsoft Word для Android

Microsoft Word отримує оновлення, що спрощує додавання гіперпосилань без використання окремих інструментів або комбінацій клавіш

14.01.26 | 16.48
Meizu 22 Next – компактний ШІ-датчик настрою користувача  
Meizu 22 Next

Meizu показала експериментальний пристрій Meizu 22 Next, орієнтований на тіснішу і персоналізованішу взаємодію зі штучним інтелектом

14.01.26 | 19.08
Вставити гіперпосилання в текст Microsoft Word стане простіше
14.01.26 | 16.48
Meizu 22 Next – компактний ШІ-датчик настрою користувача
14.01.26 | 13.20
Що представила Motorola на CES 2026
14.01.26 | 10.31
Електричний кросовер Kia EV2 має запас ходу до 448 км
14.01.26 | 07.33
Автомобілем 2026 року в Європі став Mercedes-Benz CLA
13.01.26 | 19.30
Ігровий смартфон RedMagic 11 Air отримав 6,85” OLED-дисплей та чіпсет Snapdragon 8 Elite з рідинною системою охолодження
13.01.26 | 17.05
Razer представила голографічного помічника Project AVA зі штучним інтелектом
13.01.26 | 13.12
Електро мотоцикл Verge TS Pro заряджається за 10 хвилин для пробігу 350 км
13.01.26 | 10.15
Asus представила міні ПК ROG GR70 з процесором AMD Ryzen 9 та GeForce RTX 5070
13.01.26 | 07.22
В YouTube можна буде відфільтрувати Shorts зі стрічки
12.01.26 | 21.35
ПриватБанк в ко-партнерстві з Visa та за участю і амбасадорства NAVI запустили першу в Україні геймерську фінансову екосистему
12.01.26 | 18.41
Ноутбуки Samsung Galaxy Book 6 оснащені Intel Core Ultra Series 3 та мають автономність до 30 годин
12.01.26 | 16.02
LEGO представила розумний кубик – з мікропроцесором, сенсорами та LED-підсвічуванням
12.01.26 | 13.50
CES 2026: Samsung показала гнучкий екран OLED без складки
12.01.26 | 10.31
Motorola Moto Tag 2 – трекер з автономністю 600 годин