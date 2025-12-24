  

Владельцы Google покупают Intersect Power, разработчика дата-центров и объектов чистой энергетики

24.12.25

data center

 

Холдинг Alphabet, заявил о намерении приобрести Intersect Power — компанию, занимающуюся разработкой дата-центров и объектов возобновляемой энергетики. Стоимость сделки оценивается в 4,75 млрд долларов наличными с учетом долговых обязательств.

 

Планируемое поглощение позволит владельцам Google развивать свою энергетическую инфраструктуру параллельно со строительством новых дата-центров, снижая зависимость от региональных энергосетей. Вопрос устойчивого доступа к электроэнергии в последние годы стал одним из ключевых для компаний, работающих с технологиями искусственного интеллекта и крупными вычислительными мощностями.

 

Alphabet уже владела миноритарной долей в Intersect Power после инвестиционного раунда на сумму 800 млн долларов, который состоялся в декабре 2024 года и был возглавлен Google совместно с фондом TPG Rise Climate. В рамках этого партнерства стороны ранее заявляли о планах вложить до 20 млрд долларов в развитие проектов до 2030 года.

 

Грядущая сделка распространяется на перспективные проекты Intersect Power, но не затрагивает уже действующие объекты компании. Эти активы будут выкуплены другими инвесторами и продолжат работу под отдельным управлением. Согласно предварительным планам, новые дата-центры, расположенные рядом с ветряными, солнечными и аккумуляторными электростанциями, должны приступить к работе в конце 2026 года.

 

Инфраструктура, разрабатываемая Intersect Power, также предусматривает возможность размещения оборудования посторонних компаний. Ожидается, что закрытие сделки состоится в первой половине 2026 года.


