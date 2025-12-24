Власники Google купують Intersect Power, розробника дата-центрів та об’єктів чистої енергетики   

Власники Google купують Intersect Power, розробника дата-центрів та об’єктів чистої енергетики24.12.25
Холдинг Alphabet заявив про намір придбати Intersect Power – компанію, що займається розробкою дата-центрів і об’єктів відновлюваної енергетики. Вартість операції оцінюється в 4,75 млрд доларів готівкою з урахуванням боргових зобов’язань.
Заплановане поглинання дозволить власникам Google розвивати свою енергетичну інфраструктуру паралельно з будівництвом нових дата-центрів, знижуючи залежність від регіональних енергомереж. Питання стійкого доступу до електроенергії в останні роки стало одним із ключових для компаній, що працюють з технологіями штучного інтелекту та великими обчислювальними потужностями.
Alphabet вже володіла міноритарною часткою в Intersect Power після інвестиційного раунду на суму 800 млн. доларів, який відбувся в грудні 2024 року і був очолений Google спільно з фондом TPG Rise Climate. У рамках цього партнерства сторони раніше заявляли про плани вкласти до 20 млрд. доларів у розвиток проектів до 2030 року.
Майбутня угода поширюється на перспективні проекти Intersect Power, але не торкається вже діючих об’єктів компанії. Ці активи будуть викуплені іншими інвесторами та продовжать роботу під окремим управлінням. Згідно з попередніми планами, нові дата-центри, розташовані поряд з вітряними, сонячними та акумуляторними електростанціями, мають розпочати роботу наприкінці 2026 року.
Інфраструктура, яку розробляє Intersect Power, також передбачає можливість розміщення обладнання сторонніх компаній. Очікується, що закриття операції відбудеться у першій половині 2026 року.
