Верховная Рада поддержала законопроект который повысит скорость интернета в Украине06.11.25
Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №12094, направленный на повышение качества мобильной связи и стабильности интернет-соединения в стране. За документ проголосовали 263 народных депутата, сообщил парламентарий Александр Федиеенко.
О чем закон?
Закон обновляет действующий документ «О электронных коммуникациях» и приближает украинское законодательство к европейским стандартам. Он основан на директивах ЕС 2018/1972 и 2015/2120, которые регулируют вопросы открытого интернета и роуминга внутри Євросоюза.
Одним из ключевых нововведений станет возможность для пользователей самостоятельно контролировать качество связи. Владельцы смартфонов смогут по желанию отправлять данные о скорости интернета, стабильности покрытия и других параметрах. Эти показания помогут точнее определять проблемные участки сети и указывать операторам, где необходимо улучшать обслуживание.
Кроме того, впервые скорость передачи данных официально закреплена как показатель качества мобильной связи. Ранее этот параметр упоминался в законе, но не имел статуса критерия, из-за чего контролировать выполнение обязательств операторов было невозможно.
Документ также предусматривает ускорение развития сетей в сельских районах. Для этого отменяется мораторий на проверки соблюдения лицензионных условий — именно он, по данным Министерства цифровой трансформации, сдерживал операторов от установки новых базовых станций в малых населённых пунктах.
Ещё одно важное нововведение — создание единого стандарта действий на случай чрезвычайных ситуаций, таких как война, блэкауты или стихийные бедствия. В этих условиях Национальный центр управления электронными сетями будет автоматически включать национальный роуминг, чтобы пользователи не оставались без связи. Этот механизм станет частью постоянной системы резервного доступа и будет действовать даже после окончания военного положения.
Принятый законопроект предусматривает
- возможность самостоятельной проверки качества связи пользователями;
- ускоренное развитие сетей в сельской местности;
- автоматический национальный роуминг в чрезвычайных ситуациях;
- адаптацию украинского законодательства к европейским стандартам.
Как отметил Федиеенко, реализация закона не потребует финансирования из государственного или местных бюджетов. Теперь документ направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Топ планшетов для игр, обучения и работы
О семи самых интересных планшетах года, среди которых три бюджетных модели с оптимальным соотношением цены и возможностей, а также четыре мощных устройства, ориентированных на профессиональное использование.
Топ планшетов для игр, обучения и работы
Лучшие игровые ноутбуки с NVIDIA GeForce RTX 50
Сравнение компактных флагманских смартфонов. Чей «компакт» лучше?
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Обзор игрового ноутбука Acer Nitro V 17 ANV17-41
Обзор мышки Logitech MX Master 4: фидбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
MSI PC Trident AS с Intel Core Ultra 7, RTX 5060 Ti и 32 ГБ ОЗУ стоит почти $2k MSI компьютер
MSI PC Trident AS оборудован Intel Core Ultra 7 265F, 32 ГБ оперативной памяти DDR5 с частотой 5600 МГц и SSD на 1 ТБ
Игровые мониторы AOC с матрицами QD-OLED поддерживают частоту до 360 Гц AOC монитор
AOC анонсировала две 27-дюймовые модели Q27G4ZDR и Q27G4SDR, которые получили панели с высоким контрастом, быстрым отзывом и частотой обновления 240 Гц и 360 Гц
Верховная Рада поддержала законопроект который повысит скорость интернета в Украине
Moto G 67 Power — защищенный смартфон с увеличенной батареей
Google Translate получит быстрый и точный режимы
Смартфон Bigme HiBreak S с E Ink экраном стоит $280
Google Maps получит режим экономии заряда
Браузер Google Chrome не будет открывать сайты без HTTPS c 2026 года
Минидрон DJI Neo 2 получил лидар и съемку видео в 4K
Meta скачала 2400 порнофильмов для обучения ИИ
Кнопка Нравится в YouTube получит дополнительные варианты анимаций
Браузер Samsung вышел на Windows