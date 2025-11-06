Верховная Рада поддержала законопроект который повысит скорость интернета в Украине

Верховная Рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №12094, направленный на повышение качества мобильной связи и стабильности интернет-соединения в стране. За документ проголосовали 263 народных депутата, сообщил парламентарий Александр Федиеенко.

О чем закон?

Закон обновляет действующий документ «О электронных коммуникациях» и приближает украинское законодательство к европейским стандартам. Он основан на директивах ЕС 2018/1972 и 2015/2120, которые регулируют вопросы открытого интернета и роуминга внутри Євросоюза.

Одним из ключевых нововведений станет возможность для пользователей самостоятельно контролировать качество связи. Владельцы смартфонов смогут по желанию отправлять данные о скорости интернета, стабильности покрытия и других параметрах. Эти показания помогут точнее определять проблемные участки сети и указывать операторам, где необходимо улучшать обслуживание.

Кроме того, впервые скорость передачи данных официально закреплена как показатель качества мобильной связи. Ранее этот параметр упоминался в законе, но не имел статуса критерия, из-за чего контролировать выполнение обязательств операторов было невозможно.

Документ также предусматривает ускорение развития сетей в сельских районах. Для этого отменяется мораторий на проверки соблюдения лицензионных условий — именно он, по данным Министерства цифровой трансформации, сдерживал операторов от установки новых базовых станций в малых населённых пунктах.

Ещё одно важное нововведение — создание единого стандарта действий на случай чрезвычайных ситуаций, таких как война, блэкауты или стихийные бедствия. В этих условиях Национальный центр управления электронными сетями будет автоматически включать национальный роуминг, чтобы пользователи не оставались без связи. Этот механизм станет частью постоянной системы резервного доступа и будет действовать даже после окончания военного положения.

Принятый законопроект предусматривает

возможность самостоятельной проверки качества связи пользователями;

ускоренное развитие сетей в сельской местности;

автоматический национальный роуминг в чрезвычайных ситуациях;

адаптацию украинского законодательства к европейским стандартам.

Как отметил Федиеенко, реализация закона не потребует финансирования из государственного или местных бюджетов. Теперь документ направлен на подпись президенту Украины Владимиру Зеленскому.