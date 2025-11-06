Верховна Рада підтримала законопроект, який підвищить швидкість інтернету в Україні06.11.25
Верховна Рада України схвалила у другому читанні законопроект №12094, спрямований на підвищення якості мобільного зв’язку та стабільності інтернет-з’єднання в країні. За документ проголосували 263 народні депутати, повідомив парламентарій Олександр Федієєнко.
Про що закон?
Закон оновлює чинний документ «Про електронні комунікації» та наближає українське законодавство до європейських стандартів. Він заснований на директивах ЄС 2018/1972 та 2015/2120, які регулюють питання відкритого інтернету та роумінгу всередині Євросоюзу.
Одним із ключових нововведень стане можливість для користувачів самостійно контролювати якість зв’язку. Власники смартфонів зможуть за бажанням надсилати дані про швидкість інтернету, стабільність покриття та інші параметри. Ці показання допоможуть точніше визначати проблемні ділянки мережі та вказувати операторам, де потрібно покращувати обслуговування.
Крім того, вперше швидкість передачі даних офіційно закріплена як показник якості мобільного зв’язку. Раніше цей параметр згадувався в законі, але не мав статусу критерію, тому контролювати виконання зобов’язань операторів було неможливо.
Документ також передбачає прискорення розвитку мереж у сільських районах. Для цього скасовується мораторій на перевірки дотримання ліцензійних умов — саме він, за даними Міністерства цифрової трансформації, стримував операторів від встановлення нових базових станцій у малих населених пунктах.
Ще одне важливе нововведення — створення єдиного стандарту дій у разі надзвичайних ситуацій, таких як війна, блекаути чи стихійні лиха. У цих умовах Національний центр управління електронними мережами автоматично включатиме національний роумінг, щоб користувачі не залишалися без зв’язку. Цей механізм стане частиною постійної системи резервного доступу та діятиме навіть після закінчення військового стану.
Прийнятий законопроект передбачає:
- можливість самостійної перевірки якості зв’язку користувачами;
- прискорений розвиток мереж у сільській місцевості;
- автоматичний національний роумінг у надзвичайних ситуаціях;
- адаптацію українського законодавства до європейських стандартів.
Як зазначив Федієєнко, реалізація закону не вимагатиме фінансування з державного чи місцевих бюджетів. Наразі документ направлений на підпис президенту України Володимиру Зеленському.
