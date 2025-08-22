В Украине заработала первая гос услуга с ИИ22.08.25
В Украине официально запустили первую государственную услугу с использованием искусственного интеллекта для автоматической предварительной проверки документов. Об этом сообщили в Министерстве экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.
Речь идет об оформлении ветеринарной лицензии в системе «єДозвіл», интегрированной с порталом «Дія». Когда предприниматель подает заявление, новый ИИ-модуль автоматически проверяет документы на наличие необходимых данных, отсутствие ошибок или несоответствий и помогает государственным экспертам быстрее принимать решения.
За разработку технической логики и интеграцию искусственного интеллекта отвечала команда Минэкономики, а интерфейс для бизнеса в «Дії» создала Минцифра. Финансирование обеспечил Европейский Союз.
В ведомстве подчеркивают, что все вычисления происходят исключительно в Украине, без передачи данных за границу и в полном соответствии с действующими стандартами кибербезопасности.
Министр экономики Алексей Соболев отметил, что эта технология снимает с экспертов рутинную работу, а для бизнеса — сокращает бюрократию и ускоряет получение лицензии. Первый вице-премьер — министр цифровой трансформации Михаил Федоров назвал это примером того, как инновации могут работать на пользу граждан, сохраняя данные внутри страны.
Представитель ЕС в Украине Асьер Сантильян Лусуриага подчеркнул, что внедрение ИИ в «єДозвіл» демонстрирует возможность сокращения бюрократии и повышения доверия к госсектору без ущерба для защиты данных.
Во время разработки команды столкнулись с вызовами: документы поступают в разном качестве, часто с рукописными записями; реальные данные нельзя было использовать для обучения моделей; ресурсы для вычислений в Украине ограничены. Решением стал гибридный подход: использование открытых моделей, синтетических данных и адаптивных алгоритмов.
В Минэкономики добавляют, что запуск ИИ-модуля для ветеринарных лицензий — лишь первый этап. Успешное тестирование станет основой для распространения подобных решений на другие виды лицензий и разрешительных процедур.
