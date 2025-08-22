В Україні запрацювала перша державна послуга з ШІ

В Україні офіційно запустили першу державну послугу із використанням штучного інтелекту для автоматичної попередньої перевірки документів. Про це повідомили у Міністерстві економіки, навколишнього середовища та сільського господарства.

Йдеться про оформлення ветеринарної ліцензії в системі «єДозвіл», інтегрованої з порталом «Дія». Коли підприємець подає заяву, новий ШІ-модуль автоматично перевіряє документи на наявність необхідних даних, відсутність помилок чи невідповідностей та допомагає державним експертам швидше приймати рішення.

За розробку технічної логіки та інтеграцію штучного інтелекту відповідала команда Мінекономіки, а інтерфейс для бізнесу у «Дії» створила Мінцифра. Фінансування забезпечило Європейський Союз.

У відомстві наголошують, що всі обчислення відбуваються виключно в Україні, без передачі даних за кордон та у повній відповідності до чинних стандартів кібербезпеки.

Міністр економіки Олексій Соболєв зазначив, що ця технологія знімає з експертів рутинну роботу, а для бізнесу скорочує бюрократію та прискорює отримання ліцензії. Перший віце-прем’єр-міністр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров назвав це прикладом того, як інновації можуть працювати на користь громадян, зберігаючи дані всередині країни.

Представник ЄС в Україні Асьєр Сантільян Лусуріага наголосив, що впровадження ШІ в «єДозвіл» демонструє можливість скорочення бюрократії та підвищення довіри до держсектору без шкоди для захисту даних.

Під час розробки команди зіткнулися із викликами: документи надходять у різній якості, часто з рукописними записами; реальні дані не можна було використовувати для навчання моделей; ресурси для обчислень в Україні обмежені. Рішенням став гібридний підхід: використання відкритих моделей, синтетичних даних та адаптивних алгоритмів.

У Мінекономіки додають, що запуск ШІ-модуля для ветеринарних ліцензій лише перший етап. Успішне тестування стане основою для поширення подібних рішень на інші види ліцензій та дозвільних процедур.