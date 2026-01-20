В Украине утвердили трудовые договоры онлайн на уровне закона

Принятый за основу 15 января законопроект открывает возможность заключать трудовые договоры в электронном формате с использованием цифровой подписи. Документ направлен на упрощение процедуры трудоустройства и устранение необходимости личного присутствия для подтверждения личности.

Речь идет о проекте закона № 14141 «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по электронному документообороту при трудоустройстве». Его цель – создать правовые условия для заключения электронных трудовых договоров с использованием усовершенствованной или квалифицированной электронной подписи. В таком случае работнику не нужно физически предоставлять удостоверение личности. Законопроект вносит конфигурации в часть четвертую статьи 24 Кодекса законов о труде Украины.

Что предусматривает закон про трудовой договор в электронном виде

Документ предусматривает, что при оформлении трудового договора посредством электронного документа идентификация сторон будет осуществляться с помощью электронной подписи. При этом работодатель и работник могут по взаимному согласию определить порядок передачи, создания и хранения персональных данных и документов, связанных с трудовыми отношениями. Такие действия должны соответствовать требованиям законов Украины «Об электронных документах и ​​электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

В пояснительной записке законопроекта подчеркивается, что необходимость изменений обусловлена ​​войной и связанными с ней масштабными изменениями на рынке труда. Миллионы граждан вынуждены работать дистанционно, значительная часть экономически активного населения находится вне места постоянного проживания или за пределами страны. В этих условиях требование личного присутствия для подачи паспорта при трудоустройстве фактически ограничивает реализацию конституционного права на труд.

Авторы документа также отмечают, что принятие законопроекта не требует дополнительных расходов из государственного или местных бюджетов. Инфраструктура для электронной идентификации и электронного документооборота уже работает в рамках государственного сервиса «Действие», что дозволяет внедрять новейшие правила без сотворения дополнительных систем.