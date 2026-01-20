В Україні затвердили трудові договори онлайн на рівні закону  

В Україні затвердили трудові договори онлайн на рівні закону20.01.26
Ухвалений за основу 15 січня законопроект відкриває можливість укладати трудові договори в електронному форматі з використанням цифрового підпису. Документ спрямований на спрощення процедури працевлаштування та усунення необхідності особистої присутності на підтвердження особи.
Йдеться про проект закону № 14141 “Про внесення змін до Кодексу законів про працю України з електронного документообігу при працевлаштуванні”. Його мета – створити правові умови для укладання електронних трудових договорів з використанням удосконаленого чи кваліфікованого електронного підпису. У такому разі працівникові не потрібно фізично надавати посвідчення особи. Законопроект вносить зміни до частини четвертої статті 24 Кодексу законів про працю України.
Що передбачає закон про трудовий договір в електронному вигляді
Документ передбачає, що при оформленні трудового договору за допомогою електронного документа ідентифікація сторін здійснюватиметься за допомогою електронного підпису. При цьому роботодавець та працівник можуть за взаємною згодою визначити порядок передачі, створення та зберігання персональних даних та документів, пов’язаних із трудовими відносинами. Такі дії повинні відповідати вимогам законів України “Про електронні документи та електронний документообіг” та “Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги”.
У пояснювальній записці законопроекту наголошується, що необхідність змін обумовлена війною та пов’язаними з нею масштабними змінами на ринку праці. Мільйони громадян змушені працювати дистанційно, значна частина економічно активного населення знаходиться поза місцем постійного проживання або за межами країни. У умовах вимога особистої присутності для подачі паспорта при працевлаштуванні фактично обмежує реалізацію конституційного права на працю.
Автори документа також зазначають, що ухвалення законопроекту не потребує додаткових видатків з державного або місцевих бюджетів. Інфраструктура для електронної ідентифікації та електронного документообігу вже працює у межах державного сервісу «Дія», що дозволяє впроваджувати нові правила без створення додаткових систем.
