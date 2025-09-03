В Китан разработан мультичастотный чип 6G со скоростью более 100 Гбит/с

Китайские учёные из Пекинского университета и Городского университета Гонконга представили первый в мире мультичастотный чип для сетей шестого поколения.

Разработка позволяет обеспечивать скорость передачи данных свыше 100 Гбит/с, что значительно превышает возможности существующих решений. Чип обеспечивает сверхбыстрое соединение, низкую задержку и интеграцию с системами искусственного интеллекта, которые будут управлять сетями и оптимизировать их работу в режиме реального времени. Для этого будущие сети 6G должны функционировать в широком диапазоне частот — от стандартных микроволн до волн с частотой в несколько терагерц. Текущая технология 5G работает в ограниченном наборе радиочастот, аналогичных тем, что применялись в предыдущих поколениях беспроводной связи.

Размер нового чипа составляет 11×1,7 мм. Он способен функционировать в диапазоне частот от 0,5 до 115 ГГц. Обычно для покрытия такого диапазона требуется не менее девяти отдельных радиосистем, но китайским специалистам удалось разместить все ключевые элементы беспроводной системы на одном компактном чипе.

В основе решения лежит наноплёнка из ниобата лития. Чип также использует новый метод генерации и передачи сигналов. На первом этапе широкополосный электрооптический модулятор преобразует радиосигналы в оптические. Затем эти сигналы проходят через оптоэлектронные генераторы, которые формируют необходимые радиочастоты. Генераторы используют комбинацию света и электричества для получения стабильных и чистых сигналов в диапазоне от микроволн до терагерцовых волн. В ходе испытаний система показала возможность перестройки частоты до 6 ГГц за 180 микросекунд.

Разработчики отмечают, что предлагаемая система является важным шагом на пути к будущим полноспектральным и универсальным беспроводным сетям. Она обеспечивает реконфигурируемую многоканальную связь с повышенной пропускной способностью, скоростью передачи данных и функциональностью по сравнению с предыдущими демонстрационными образцами беспроводных решений на основе фотоники.

Несмотря на значительный прогресс, технология пока находится на раннем этапе развития. Эксперты полагают, что коммерческие сети шестого поколения начнут внедряться примерно к 2030 году. До этого необходимо провести масштабную работу по созданию соответствующей инфраструктуры и совместимых устройств.

Ожидается, что внедрение 6G и появление сверхскоростного соединения откроет путь к новой волне сервисов и технологических решений. Это может существенно изменить способы использования интернета, обеспечить работу умных городов и затронуть практически все сферы жизни человека.