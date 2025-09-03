У Кітан розроблений мультичастотний чіп 6G зі швидкістю понад 100 Гбіт/с

Китайські вчені з Пекінського університету та Міського університету Гонконгу представили перший у світі мультичастотний чіп для мереж шостого покоління.

Розробка дозволяє забезпечувати швидкість передачі даних понад 100 Гбіт/с, що перевищує можливості існуючих рішень. Чіп забезпечує надшвидке з’єднання, низьку затримку та інтеграцію із системами штучного інтелекту, які будуть управляти мережами та оптимізувати їх роботу в режимі реального часу. Для цього майбутні мережі 6G повинні функціонувати в широкому діапазоні частот – від стандартних мікрохвиль до хвиль із частотою в декілька терагерц. Поточна технологія 5G працює в обмеженому наборі радіочастот, аналогічних тим, що застосовувалися у попередніх поколіннях бездротового зв’язку.

Розмір нового чіпа становить 11 1,7 мм. Він здатний функціонувати у діапазоні частот від 0,5 до 115 ГГц. Зазвичай для покриття такого діапазону потрібно щонайменше дев’ять окремих радіосистем, але китайським фахівцям вдалося розмістити всі ключові елементи бездротової системи на одному компактному чіпі.

В основі рішення лежить нанопленка з ніобату літію. Чіп також використовує новий метод генерації та передачі сигналів. На першому етапі широкосмуговий електрооптичний модулятор перетворює радіосигнали на оптичні. Потім ці сигнали проходять через оптоелектронні генератори, що формують необхідні радіочастоти. Генератори використовують комбінацію світла та електрики для отримання стабільних та чистих сигналів у діапазоні від мікрохвиль до терагерцових хвиль. У ході випробувань система показала можливість перебудови частоти до 6 ГГц за 180 мікросекунд.

Розробники відзначають, що запропонована система є важливим кроком на шляху до майбутніх повноспектральних та універсальних бездротових мереж. Вона забезпечує багатоканальний зв’язок, що реконфігурується, з підвищеною пропускною здатністю, швидкістю передачі даних і функціональністю в порівнянні з попередніми демонстраційними зразками бездротових рішень на основі фотоніки.

Незважаючи на значний прогрес, технологія поки що знаходиться на ранньому етапі розвитку. Експерти вважають, що комерційні мережі шостого покоління почнуть запроваджуватись приблизно до 2030 року. До цього необхідно провести масштабну роботу зі створення відповідної інфраструктури та сумісних пристроїв.

Очікується, що впровадження 6G та поява надшвидкісного з’єднання відкриє шлях до нової хвилі сервісів та технологічних рішень. Це може суттєво змінити способи використання інтернету, забезпечити роботу розумних міст і торкнутися практично всіх сфер життя людини.