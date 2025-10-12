Установка Windows 11 без учетной записи Microsoft теперь невозможна

Microsoft официально подтвердила, что новые версии Windows 11 будут требовать подключения к интернету и учётной записи Microsoft во время первоначальной настройки системы — на этапе OOBE (Out-of-Box Experience). Ранее такие требования уже существовали, однако оставались способы установить систему с локальной учётной записью без подключения к сети.

Теперь без интернета установка невозможна — система не позволит завершить настройку. Создание локального аккаунта без Microsoft ID больше не поддерживается на системном уровне. Это касается всех редакций: Home, Pro, Education и Enterprise.

В сборке Windows 11 Build 26058 (канал Canary) компания полностью убрала возможность «обхода подключения» даже через командную строку (Shift + F10 и команда oobe\bypassnro ). Даже в корпоративных средах, где раньше можно было избежать авторизации, теперь требуется вход через Microsoft ID. На момент публикации единственным рабочим обходом остаётся ввод фиктивного e-mail-адреса.

Зачем Microsoft это делает

Корпорация активно продвигает свои облачные и онлайн-сервисы: синхронизацию данных между устройствами, резервное копирование, OneDrive, Microsoft Store, Copilot и другие инструменты. Наличие единого аккаунта позволяет централизованно управлять устройствами, синхронизировать настройки и упрощать распространение обновлений.

Установить Windows 11 без интернета больше нельзя. Даже если вы хотите использовать локальный аккаунт, придётся сначала подключиться к сети, войти в Microsoft-аккаунт, а уже потом — выйти из него и создать локальную запись вручную.

Если ввести Microsoft ID невозможно, остаётся только перейти на другую, более «дружелюбную» операционную систему — ведь поддержка Windows 10 заканчивается уже через неделю.

Пользователи, которые ранее установили Windows 11 с локальным аккаунтом, пока могут продолжать работу. Microsoft лишь периодически выводит напоминания о необходимости входа в систему. Таким образом, можно установить, например, Windows 11 25H2 или более раннюю сборку без интернета, а потом обновить её.

Тем не менее тенденция очевидна: в будущем Microsoft, похоже, полностью откажется от локальных учётных записей, хотя это произойдёт не сразу.