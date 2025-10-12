Інсталяція Windows 11 без облікового запису Microsoft тепер неможлива12.10.25
Microsoft офіційно підтвердила, що нові версії Windows 11 вимагатимуть підключення до інтернету та облікового запису Microsoft під час початкового налаштування системи на етапі OOBE (Out-of-Box Experience). Раніше такі вимоги вже існували, проте залишалися способи встановити систему з локальним обліковим записом без підключення до мережі.
Тепер без інтернету встановлення неможливе — система не дозволить завершити налаштування. Створення локального облікового запису без Microsoft ID більше не підтримується на системному рівні. Це стосується всіх редакцій: Home, Pro, Education та Enterprise.
У збірці Windows 11 Build 26058 (канал Canary) компанія повністю прибрала можливість «обходу підключення» навіть через командний рядок (Shift + F10 і команда oobe\bypassnro). Навіть у корпоративних середовищах, де раніше можна було уникнути авторизації, тепер потрібний вхід через Microsoft ID. На момент публікації єдиним робочим обходом залишається введення фіктивної e-mail адреси.
Навіщо Microsoft це робить
Корпорація активно просуває свої хмарні та онлайн-сервіси: синхронізацію даних між пристроями, резервне копіювання, OneDrive, Microsoft Store, Copilot та інші інструменти. Наявність єдиного облікового запису дозволяє централізовано керувати пристроями, синхронізувати налаштування та спрощувати поширення оновлень.
Інсталювати Windows 11 без Інтернету більше не можна. Навіть якщо ви хочете використовувати локальний обліковий запис, доведеться спочатку підключитися до мережі, увійти в Microsoft-обліковий запис, а вже потім – вийти з нього і створити локальний запис вручну.
Якщо ввести Microsoft ID неможливо, залишається лише перейти на іншу, більш «дружню» операційну систему — адже підтримка Windows 10 закінчується вже за тиждень.
Користувачі, які раніше встановили Windows 11 з локальним обліковим записом, поки можуть продовжувати роботу. Microsoft лише періодично виводить нагадування необхідність входу в систему. Таким чином, можна встановити, наприклад, Windows 11 25H2 або раннє складання без інтернету, а потім оновити її.
Тим не менш, тенденція очевидна: у майбутньому Microsoft, схоже, повністю відмовиться від локальних облікових записів, хоча це відбудеться не відразу.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Logitech випустила нову версію флагманської миші Модель Logitech MX Master 4 не просто має відмінну ергономіку, а й отримала низку доповнень у вигляді кнопок та їх функцій.
Огляд мишки Logitech MX Master 4: фідбек
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Інсталяція Windows 11 без облікового запису Microsoft тепер неможлива Windows
Користувачі, які раніше встановили Windows 11 з локальним обліковим записом, поки що можуть спокійно продовжувати роботу
Anker Soundcore Nebula P1 – портативний проектор зі знімними Bluetooth-динаміками Bluetooth проектор
Проектор Anker Soundcore Nebula P1 функціонує на платформі Google TV з встановленим Netflix, підтримує інтерфейси HDMI, USB-C та USB-A
E-Ink електронна книга BOOX P6 Pro може дзвонити та фотографувати
Tag Heuer і New Balance випустили смарт годинник з фітнес-функціями та титановим корпусом
Верховна Рада України підтримала створення Кіберсил ЗСУ
Тариф Megogo Megopack Y включає передплату YouTube Premium
Геймер знайшов край світу Minecraft після 14 років пошуків
SWIFT створить свій блокчейн
Kia припиняє виробництво моделі Soul після 16 років