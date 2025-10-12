Інсталяція Windows 11 без облікового запису Microsoft тепер неможлива

Microsoft офіційно підтвердила, що нові версії Windows 11 вимагатимуть підключення до інтернету та облікового запису Microsoft під час початкового налаштування системи на етапі OOBE (Out-of-Box Experience). Раніше такі вимоги вже існували, проте залишалися способи встановити систему з локальним обліковим записом без підключення до мережі.

Тепер без інтернету встановлення неможливе — система не дозволить завершити налаштування. Створення локального облікового запису без Microsoft ID більше не підтримується на системному рівні. Це стосується всіх редакцій: Home, Pro, Education та Enterprise.

У збірці Windows 11 Build 26058 (канал Canary) компанія повністю прибрала можливість «обходу підключення» навіть через командний рядок (Shift + F10 і команда oobe\bypassnro). Навіть у корпоративних середовищах, де раніше можна було уникнути авторизації, тепер потрібний вхід через Microsoft ID. На момент публікації єдиним робочим обходом залишається введення фіктивної e-mail адреси.

Навіщо Microsoft це робить

Корпорація активно просуває свої хмарні та онлайн-сервіси: синхронізацію даних між пристроями, резервне копіювання, OneDrive, Microsoft Store, Copilot та інші інструменти. Наявність єдиного облікового запису дозволяє централізовано керувати пристроями, синхронізувати налаштування та спрощувати поширення оновлень.

Інсталювати Windows 11 без Інтернету більше не можна. Навіть якщо ви хочете використовувати локальний обліковий запис, доведеться спочатку підключитися до мережі, увійти в Microsoft-обліковий запис, а вже потім – вийти з нього і створити локальний запис вручну.

Якщо ввести Microsoft ID неможливо, залишається лише перейти на іншу, більш «дружню» операційну систему — адже підтримка Windows 10 закінчується вже за тиждень.

Користувачі, які раніше встановили Windows 11 з локальним обліковим записом, поки можуть продовжувати роботу. Microsoft лише періодично виводить нагадування необхідність входу в систему. Таким чином, можна встановити, наприклад, Windows 11 25H2 або раннє складання без інтернету, а потім оновити її.

Тим не менш, тенденція очевидна: у майбутньому Microsoft, схоже, повністю відмовиться від локальних облікових записів, хоча це відбудеться не відразу.