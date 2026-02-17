  

Украинские пользователи смогут монетизировать страницы с 5000+ подписчиков в Facebook

17.02.26

meta facebook logos

 

С начала 2026 года новые механизмы заработка на платформе Facebook стали доступны для авторов из Украины. Контент-мейкеры с аудиторией от 5 до 10 тысяч подписчиков уже сообщили о первых выплатах от компании Meta за опубликованные материалы.

 

Речь идет о запуске программы Content Monetization Program, которая объединяет несколько инструментов получения дохода в единую систему. Нововведение рассчитано не только на крупные страницы, но и на авторов со средней аудиторией. Обновленная модель позволяет получать выплаты за различные форматы публикаций, включая видео, фотографии, текстовые посты и истории, при условии соблюдения правил платформы и достаточного уровня вовлеченности.

 

Объединение инструментов заработка

 

В рамках новой программы ранее разрозненные механизмы монетизации сведены в единый пакет. Теперь авторы могут подавать одну заявку для участия сразу во всех доступных инструментах. Это касается дохода от видеоконтента, коротких роликов и бонусных программ, которые ранее действовали отдельно. Также пользователям доступна система виртуальных подарков Stars, позволяющая зрителям поддерживать авторов во время прямых эфиров и под видеороликами.

 

 

Сохраняется и формат брендированного контента, при котором публикации создаются в сотрудничестве с рекламодателями. Доход могут приносить и открытые Stories при достаточном количестве просмотров и взаимодействий.

 

Причины запуска и возможные последствия

 

Компания не раскрывает точных пороговых требований для участия в отдельных функциях на украинском рынке, однако аналогичные программы в других странах предполагают минимальные показатели аудитории и активности. Расширение монетизации рассматривается как часть стратегии по увеличению объема контента и времени, которое пользователи проводят в социальной сети.

 

Участники рынка отмечают, что появление новых инструментов заработка может изменить распределение внимания между платформами и усилить конкуренцию за авторов. Рост числа публикаций и взаимодействий пользователей также увеличивает рекламный инвентарь, что потенциально влияет на стоимость размещения рекламы и поведение рекламодателей.


Не пропустите интересное!

Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!

Мы в Facebook Мы в Instagram Мы в Telegram

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *





Статьи & тестыArticles
03.11.25
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
views
885
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.

02.02.26
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
views
1 217
comments 0
Poco M8 Pro 5G

Poco M8 Pro 5G сразу бросается в глаза своим размером и стремлением производителя предложить больше, чем обычно ожидаешь от устройства этой ценовой категории. Он не совсем очередной «середнячок»

02.02.26 | 05.04
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
26.01.26 | 05.05
Источники автономного питания для дома: инверторы, аккумуляторы, солнечные панели
29.12.25 | 05.30
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
25.11.25 | 05.02
Лучшие Bluetooth колонки. Подборка моделей в разных ценовых сегментах
24.11.25 | 05.25
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
23.11.25 | 06.17
Зарядные станции для любых задач — от смартфона до крупной бытовой техники
22.11.25 | 05.38
Черная пятница – как покупать и экономить
21.11.25 | 05.04
Топ-5 мощных повербанков от 20000 до 50000 mAh для блекаутов и не только!
20.11.25 | 05.10
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
19.11.25 | 05.44
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
18.11.25 | 05.35
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
17.11.25 | 05.30
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
16.11.25 | 05.45
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
17.02.26 | 19.25
Украинские пользователи смогут монетизировать страницы с 5000+ подписчиков в Facebook   
meta facebook logos

Речь идет о запуске программы Facebook Content Monetization Program, которая объединяет несколько инструментов получения дохода в единую систему.

17.02.26 | 17.01
Thermaltake TGM-V49CDQ — огромный ультраширокоформатный монитор с соотношением сторон 32:9  
Thermaltake TGM-V49CDQ

Thermaltake, известная прежде всего выпуском систем охлаждения для процессоров и компьютерных комплектующих, представила ультраширокоформатный монитор TGM-V49CDQ с нестандартным соотношением сторон 32:9

17.02.26 | 19.25
Украинские пользователи смогут монетизировать страницы с 5000+ подписчиков в Facebook
17.02.26 | 17.01
Thermaltake TGM-V49CDQ — огромный ультраширокоформатный монитор с соотношением сторон 32:9
17.02.26 | 13.22
Гарнитура дополненной реальности Apple Vision Pro получила нативное приложение YouTube
17.02.26 | 10.40
Tecno Pova Curve 2 5G – тонкий смартфон с батареей на 8000 мАч и AMOLED-экраном 144 Гц
17.02.26 | 07.18
Основатель Signal подверг критике Telegram: «В нем нет ничего конфиденциального»
16.02.26 | 18.10
Как отключить ИИ в поиске Google: инструкция для веб версии, Android и iOS
16.02.26 | 14.07
Diablo II впервые за 25 лет получила новый игровой клас персонажа
16.02.26 | 11.13
Xiaomi Air Tag — новый Bluetooth-трекер за 18 евро
16.02.26 | 07.59
Заводы батарей в США переквалифицируются в аккумуляторы для ИИ-датацентров
15.02.26 | 17.20
В Google Translate нашли режим чат бота с искусственным интеллектом
15.02.26 | 10.07
Boston Dynamics показала как гуманоидный робот Atlas делает новые трюки
14.02.26 | 15.16
Audi A6 e-tron 2026 и Q6 e-tron 2027 снова получат кнопки на руле, поддержку ChatGPT и обмен данными про выбоины
14.02.26 | 07.56
NASA позволит астронавтам взять обычные смартфоны на Луну
13.02.26 | 18.41
Разрешения для программ в Windows 11 будут запрашиваться как на смартфонах
13.02.26 | 16.10
Вернуть международную посылку Укрпочты можно будет бесплатно