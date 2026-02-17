Украинские пользователи смогут монетизировать страницы с 5000+ подписчиков в Facebook   

Украинские пользователи смогут монетизировать страницы с 5000+ подписчиков в Facebook17.02.26
С начала 2026 года новые механизмы заработка на платформе Facebook стали доступны для авторов из Украины. Контент-мейкеры с аудиторией от 5 до 10 тысяч подписчиков уже сообщили о первых выплатах от компании Meta за опубликованные материалы.
Речь идет о запуске программы Content Monetization Program, которая объединяет несколько инструментов получения дохода в единую систему. Нововведение рассчитано не только на крупные страницы, но и на авторов со средней аудиторией. Обновленная модель позволяет получать выплаты за различные форматы публикаций, включая видео, фотографии, текстовые посты и истории, при условии соблюдения правил платформы и достаточного уровня вовлеченности.
Объединение инструментов заработка
В рамках новой программы ранее разрозненные механизмы монетизации сведены в единый пакет. Теперь авторы могут подавать одну заявку для участия сразу во всех доступных инструментах. Это касается дохода от видеоконтента, коротких роликов и бонусных программ, которые ранее действовали отдельно. Также пользователям доступна система виртуальных подарков Stars, позволяющая зрителям поддерживать авторов во время прямых эфиров и под видеороликами.
Сохраняется и формат брендированного контента, при котором публикации создаются в сотрудничестве с рекламодателями. Доход могут приносить и открытые Stories при достаточном количестве просмотров и взаимодействий.
Причины запуска и возможные последствия
Компания не раскрывает точных пороговых требований для участия в отдельных функциях на украинском рынке, однако аналогичные программы в других странах предполагают минимальные показатели аудитории и активности. Расширение монетизации рассматривается как часть стратегии по увеличению объема контента и времени, которое пользователи проводят в социальной сети.
Участники рынка отмечают, что появление новых инструментов заработка может изменить распределение внимания между платформами и усилить конкуренцию за авторов. Рост числа публикаций и взаимодействий пользователей также увеличивает рекламный инвентарь, что потенциально влияет на стоимость размещения рекламы и поведение рекламодателей.
Украинские пользователи смогут монетизировать страницы с 5000+ подписчиков в Facebook
