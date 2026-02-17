Українські користувачі зможуть монетизувати сторінки з 5000+ передплатників у Facebook   

Українські користувачі зможуть монетизувати сторінки з 5000+ передплатників у Facebook17.02.26
З початку 2026 року нові механізми заробітку на платформі стали доступними для авторів з України. Контент-мейкери з аудиторією від 5 до 10 тисяч передплатників вже повідомили про перші виплати від компанії за опубліковані матеріали.
Йдеться про запуск програми Content Monetization Program, яка поєднує декілька інструментів отримання доходу в єдину систему. Нововведення розраховане як на великі сторінки, а й у авторів із середньої аудиторією. Оновлена модель дозволяє отримувати виплати за різні формати публікацій, включаючи відео, фотографії, текстові пости та історії, за умови дотримання правил платформи та достатнього рівня залучення.
Об’єднання інструментів заробітку
У рамках нової програми раніше розрізнені механізми монетизації зведено до єдиного пакету. Тепер автори можуть подавати одну заявку для участі у всіх доступних інструментах. Це стосується доходу від відеоконтенту, коротких роликів та бонусних програм, які раніше діяли окремо. Також користувачам доступна система віртуальних подарунків Stars, що дозволяє глядачам підтримувати авторів під час прямих ефірів та під відеороликами.
Зберігається і формат брендованого контенту, за якого публікації створюються у співпраці з рекламодавцями. Дохід можуть приносити і відкриті Stories за достатньої кількості переглядів та взаємодій.
Причини запуску та можливі наслідки
Компанія не розкриває точних порогових вимог для участі в окремих функціях на українському ринку, проте аналогічні програми в інших країнах передбачають мінімальні показники аудиторії та активності. Розширення монетизації розглядається як частина стратегії щодо збільшення обсягу контенту та часу, який користувачі проводять у соціальній мережі.
Учасники ринку зазначають, що поява нових інструментів заробітку може змінити розподіл уваги між платформами та посилити конкуренцію за авторів. Зростання кількості публікацій та взаємодій користувачів також збільшує рекламний інвентар, що потенційно впливає на вартість розміщення реклами та поведінку рекламодавців.
