 

Twitch получил украинскую локализацию интерфейса

24.11.25

Twitch

 

Стриминговый сервис Twitch начал внедрять полную украинскую локализацию в своем мобильном приложении. О появлении интерфейса на украинском уже сообщают пользователи, которые делятся скриншотами с iOS и Android, хотя компания официально изменений не анонсировала, а в перечне поддерживаемых языков на сайте украинский пока отсутствует. На этом этапе речь идет именно о мобильной версии, поскольку веб-интерфейс, по имеющимся данным, не обновлялся.

 

После проверки удалось подтвердить, что на iOS украинский язык действительно появился. На Android ситуация отличается: локализация пока доступна не всем, что подтверждают и многочисленные комментарии пользователей, отмечающие, что не получили обновления. Есть предположение, что развертывание происходит по волнам.

 

Ближе к второй половине дня стало известно, что украинский язык для Android находится на этапе бета-тестирования. Чтобы ее активировать, необходимо обновить приложение после подключения к бета-программе в Google Play. Обновление может поступить не сразу, а процесс активации языка предполагает изменение настроек в самом приложении.

 

Для пользователей iOS также возможны ситуации, когда локализация не включается автоматически после установки обновления. В этом случае язык нужно активировать вручную через настройки системы, где в списке программ следует выбрать Twitch и указать украинский как приоритетный.

 

Сдвиги с поддержкой украинского языка стали результатом многолетних обращений пользователей. Первое требование добавить локализацию появилось девять лет назад, когда сервис даже не рассматривал такую ​​возможность. В 2025 году инициативу возобновили уже непосредственно на платформе Twitch, и новая петиция собрала более двадцати восьми тысяч голосов. Теперь платформа постепенно приближается к внедрению полноценной поддержки украинской для всей аудитории.


24.11.25 | 10.17
24.11.25 | 07.20
