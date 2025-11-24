Twitch отримав українську локалізацію інтерфейсу

Стрімінговий сервіс Twitch почав впроваджувати повну українську локалізацію у своєму мобільному додатку. Про появу інтерфейсу українською вже повідомляють користувачі, які діляться скріншотами з iOS та Android, хоча компанія офіційно змін не анонсувала, а в переліку мов, що підтримуються, на сайті українська поки що відсутня. На цьому етапі йдеться саме про мобільну версію, оскільки веб-інтерфейс, за наявними даними, не оновлювався.

Після перевірки вдалося підтвердити, що на iOS українська мова справді з’явилася. На Android ситуація відрізняється: локалізація поки що доступна не всім, що підтверджують і численні коментарі користувачів, які зазначають, що не отримали оновлення. Є припущення, що розгортання відбувається хвилями.

Ближче до другої половини дня стало відомо, що українська мова для Android перебуває на етапі бета-тестування. Щоб її активувати, необхідно оновити програму після підключення до бета-програми в Google Play. Оновлення може надходити не відразу, а процес активації мови передбачає зміну налаштувань у програмі.

Для користувачів iOS також можливі ситуації, коли локалізація не вмикається автоматично після інсталяції оновлення. У цьому випадку мову потрібно активувати вручну через налаштування системи, де у списку програм слід вибрати Twitch і вказати українську як пріоритетну.

Зрушення за підтримки української мови стали результатом багаторічних звернень користувачів. Перша вимога додати локалізацію з’явилася дев’ять років тому, коли сервіс навіть не розглядав такої можливості. 2025 року ініціативу відновили вже безпосередньо на платформі Twitch, і нова петиція зібрала понад двадцять вісім тисяч голосів. Тепер платформа поступово наближається до запровадження повноцінної підтримки української для всієї аудиторії.