TP-Link BE3600 — портативный роутер с Wi-Fi 7 и встроенным VPN

TP-Link выпустила первый портативный маршрутизатор с поддержкой Wi-Fi 7 — модель TL-WR3602BE (BE3600). Устройство весом менее 150 г помещается в карман, поддерживает подключение до 90 устройств и рассчитано как на поездки, так и на работу в дороге.

Роутер обеспечивает скорость передачи данных до 3,6 Гбит/с, оснащён 2,5G WAN-портом и гигабитным LAN-портом. Возможны разные режимы работы: маршрутизатор, точка доступа, клиент, ретранслятор, USB-модем (3G/4G) и USB-тетеринг со смартфона.

Модель поддерживает VPN-сервисы WireGuard и OpenVPN, питание осуществляется через USB-C, что позволяет подключать её к павербанку, ноутбуку или зарядному устройству. Встроенного аккумулятора нет.

Отдельно предусмотрен порт USB 3.0 для подключения внешних накопителей — файлы будут доступны в локальной сети, превращая устройство в компактный NAS без необходимости выхода в интернет.

Рекомендованная цена TL-WR3602BE — около $140.