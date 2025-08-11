TP-Link BE3600 – портативний роутер з Wi-Fi 7 та вбудованим VPN11.08.25
TP-Link випустила перший портативний маршрутизатор із підтримкою Wi-Fi 7 – модель TL-WR3602BE (BE3600). Пристрій вагою менше 150 г розміщується в кишені, підтримує підключення до 90 пристроїв і розрахований як на поїздки, так і на роботу в дорозі.
Роутер забезпечує швидкість передачі даних до 3,6 Гбіт/с, оснащений 2,5G WAN-портом та гігабітним LAN-портом. Можливі різні режими роботи: маршрутизатор, точка доступу, клієнт, ретранслятор, USB-модем (3G/4G) та USB-тетеринг зі смартфона.
Модель підтримує VPN-сервіси WireGuard і OpenVPN, живлення здійснюється через USB-C, що дозволяє підключати її до павербанку, ноутбука або зарядного пристрою. Вбудованого акумулятора немає.
Окремо передбачений порт USB 3.0 для підключення зовнішніх накопичувачів – файли будуть доступні в локальній мережі, перетворюючи пристрій на компактний NAS без необхідності виходу в інтернет.
Рекомендована ціна TL-WR3602BE – близько $140.
