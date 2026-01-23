Теперь можно вызвать такси Bolt и Uklon в комендантский час в Украине   

Теперь можно вызвать такси Bolt и Uklon в комендантский час в Украине23.01.26
Кабмин Украины утвердил новые правила, согласно которым в городах и общинах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике, могут ослабить комендантский час.
С 22 января 2026 года сервис вызова авто Uklon переходит на круглосуточный режим работы, включая комендантский час, в 19 городах Украины. Решение принято в соответствии с постановлением Кабинета Министров относительно преодоления последствий чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.
В компании Bolt также подтвердили, что возобновляют работу в Киеве в комендантский час.
В то же время, торгово-развлекательные центры, аптеки, заправки и не только, которые будут числиться как пункты несокрушимости, смогут работать круглосуточно.
Такое решение украинские власти приняли из-за сложной ситуации с электроснабжением и сильных морозов.
Вызвать такси Bolt и Uklon в комендантский час в Украине
В компании отмечают, что в период действия комендантского часа будут выполнять поездки исключительно водители, имеющие официальные пропуска. Основная задача такого формата работы состоит в обеспечении возможности добраться до пунктов несокрушимости и обогрева, медицинских учреждений, железнодорожных вокзалов и других критически важных объектов.
По информации Dev.ua со ссылкой на пресс-службу Uklon, круглосуточные вызовы станут доступны в ряде городов по всей стране. В список входят Львов, Ужгород и Киев, для которого соответствующее разрешение было получено 16 января, а также Белая Церковь, Винница, Житомир, Кременчуг, Кропивницкий, Полтава, Черкассы, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Луцк, Ровно, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Одесса и Каменское.
Ограничение и позиция компании
В пресс-службе Uklon уточняют, что формат работы 24/7 не распространяется на города, расположенные вблизи линии боевого столкновения. В частности, сервис не будет работать в комендантский час в Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Николаеве, Сумах, Харькове, Херсоне и Чернигове. Отдельно отмечается, что круглосуточный режим также не будет действовать в Буковеле.
CEO Uklon Сергей Гришков заявил, что компания открыта для оказания необходимой поддержки жителям и рассчитывает на содействие со стороны местных властей для обеспечения стабильной работы сервиса в разрешенных регионах.
