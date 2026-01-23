  

Теперь можно вызвать такси Bolt и Uklon в комендантский час в Украине

23.01.26

taxi

 

Кабмин Украины утвердил новые правила, согласно которым в городах и общинах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике, могут ослабить комендантский час.

 

С 22 января 2026 года сервис вызова авто Uklon переходит на круглосуточный режим работы, включая комендантский час, в 19 городах Украины. Решение принято в соответствии с постановлением Кабинета Министров относительно преодоления последствий чрезвычайной ситуации в энергетической сфере.

 

В компании Bolt также подтвердили, что возобновляют работу в Киеве в комендантский час.

 

В то же время, торгово-развлекательные центры, аптеки, заправки и не только, которые будут числиться как пункты несокрушимости, смогут работать круглосуточно.

 

Такое решение украинские власти приняли из-за сложной ситуации с электроснабжением и сильных морозов.

 

Вызвать такси Bolt и Uklon в комендантский час в Украине

 

В компании отмечают, что в период действия комендантского часа будут выполнять поездки исключительно водители, имеющие официальные пропуска. Основная задача такого формата работы состоит в обеспечении возможности добраться до пунктов несокрушимости и обогрева, медицинских учреждений, железнодорожных вокзалов и других критически важных объектов.

 

По информации Dev.ua со ссылкой на пресс-службу Uklon, круглосуточные вызовы станут доступны в ряде городов по всей стране. В список входят Львов, Ужгород и Киев, для которого соответствующее разрешение было получено 16 января, а также Белая Церковь, Винница, Житомир, Кременчуг, Кропивницкий, Полтава, Черкассы, Ивано-Франковск, Каменец-Подольский, Луцк, Ровно, Тернополь, Хмельницкий, Черновцы, Одесса и Каменское.

 

Ограничение и позиция компании

 

В пресс-службе Uklon уточняют, что формат работы 24/7 не распространяется на города, расположенные вблизи линии боевого столкновения. В частности, сервис не будет работать в комендантский час в Днепре, Запорожье, Кривом Роге, Николаеве, Сумах, Харькове, Херсоне и Чернигове. Отдельно отмечается, что круглосуточный режим также не будет действовать в Буковеле.

 

CEO Uklon Сергей Гришков заявил, что компания открыта для оказания необходимой поддержки жителям и рассчитывает на содействие со стороны местных властей для обеспечения стабильной работы сервиса в разрешенных регионах.


23.01.26 | 09.55
23.01.26 | 06.44
Центры обработки данных займут 70 % памяти в 2026 году. Пострадают авто и электроника   
dedicated-saerver-vs-vps

Технологические издания уже несколько месяцев подряд предупреждают о нарастающем дефиците оперативной памяти, SSD и жёстких дисков. Главным драйвером проблемы стал взрывной рост спроса со стороны систем искусственного интеллекта

