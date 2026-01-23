Тепер можна викликати таксі Bolt та Uklon у комендантську годину в Україні

Кабмін України затвердив нові правила, згідно з якими у містах та громадах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці, можуть послабити комендантську годину.

З 22 січня 2026 року сервіс виклику авто Uklon переходить на цілодобовий режим роботи, включаючи комендантську годину, у 19 містах України. Рішення ухвалено відповідно до постанови Кабінету Міністрів щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації в енергетичній сфері.

У компанії Bolt також підтвердили, що відновлюють роботу у Києві у комендантську годину.

У той же час, торговельно-розважальні центри, аптеки, заправки і не тільки, які будуть вважатися пунктами незламності, зможуть працювати цілодобово.

Таке рішення українська влада прийняла через складну ситуацію з електропостачанням та сильними морозами.

У компанії зазначають, що в період дії комендантської години виконуватимуть поїздки виключно водії, які мають офіційні перепустки. Основне завдання такого формату роботи полягає у забезпеченні можливості дістатися пунктів незламності та обігріву, медичних закладів, залізничних вокзалів та інших критично важливих об’єктів.

За інформацією Dev.ua з посиланням на прес-службу Uklon, цілодобові виклики будуть доступні у низці міст по всій країні. До списку входять Львів, Ужгород та Київ, для якого відповідний дозвіл було отримано 16 січня, а також Біла Церква, Вінниця, Житомир, Кременчук, Кропивницький, Полтава, Черкаси, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Одеса та Кам’янське.

Обмеження та позиція компанії

У прес-службі Uklon уточнюють, що формат роботи 24/7 не розповсюджується на міста, розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Зокрема, сервіс не працюватиме у комендантську годину у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві, Сумах, Харкові, Херсоні та Чернігові. Окремо зазначається, що цілодобовий режим також не діятиме у Буковелі.

CEO Uklon Сергій Гришков заявив, що компанія відкрита для надання необхідної підтримки мешканцям та розраховує на сприяння з боку місцевої влади для забезпечення стабільної роботи сервісу у дозволених регіонах.