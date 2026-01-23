  

Тепер можна викликати таксі Bolt та Uklon у комендантську годину в Україні

23.01.26

taxi

 

Кабмін України затвердив нові правила, згідно з якими у містах та громадах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці, можуть послабити комендантську годину.

 

З 22 січня 2026 року сервіс виклику авто Uklon переходить на цілодобовий режим роботи, включаючи комендантську годину, у 19 містах України. Рішення ухвалено відповідно до постанови Кабінету Міністрів щодо подолання наслідків надзвичайної ситуації в енергетичній сфері.

 

У компанії Bolt також підтвердили, що відновлюють роботу у Києві у комендантську годину.

 

У той же час, торговельно-розважальні центри, аптеки, заправки і не тільки, які будуть вважатися пунктами незламності, зможуть працювати цілодобово.

 

Таке рішення українська влада прийняла через складну ситуацію з електропостачанням та сильними морозами.

 

Викликати таксі Bolt та Uklon у комендантську годину в Україні

 

У компанії зазначають, що в період дії комендантської години виконуватимуть поїздки виключно водії, які мають офіційні перепустки. Основне завдання такого формату роботи полягає у забезпеченні можливості дістатися пунктів незламності та обігріву, медичних закладів, залізничних вокзалів та інших критично важливих об’єктів.

 

За інформацією Dev.ua з посиланням на прес-службу Uklon, цілодобові виклики будуть доступні у низці міст по всій країні. До списку входять Львів, Ужгород та Київ, для якого відповідний дозвіл було отримано 16 січня, а також Біла Церква, Вінниця, Житомир, Кременчук, Кропивницький, Полтава, Черкаси, Івано-Франківськ, Кам’янець-Подільський, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці, Одеса та Кам’янське.

 

Обмеження та позиція компанії

 

У прес-службі Uklon уточнюють, що формат роботи 24/7 не розповсюджується на міста, розташовані поблизу лінії бойового зіткнення. Зокрема, сервіс не працюватиме у комендантську годину у Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Миколаєві, Сумах, Харкові, Херсоні та Чернігові. Окремо зазначається, що цілодобовий режим також не діятиме у Буковелі.

 

CEO Uklon Сергій Гришков заявив, що компанія відкрита для надання необхідної підтримки мешканцям та розраховує на сприяння з боку місцевої влади для забезпечення стабільної роботи сервісу у дозволених регіонах.


Не пропустіть цікаве!

Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!

Ми у Facebook Ми у Instagram Ми у Telegram

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *





Статті & тестиArticles
03.11.25
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
views
191
comments 0
Oppo A6 Pro (CPH2799)

Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.

29.12.25
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
views
19
comments 0
Top news 2025

Традиційно щороку наша редакція підбиває підсумки. Найкращі пристрої за версією редакції ми показали нещодавно. Тепер настав час розповісти про топу новин сайту hi-tech.ua у 2025 році.

29.12.25 | 05.30
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
16.12.25 | 06.25
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
10.12.25 | 05.45
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
25.11.25 | 05.02
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
24.11.25 | 05.25
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
23.11.25 | 06.17
Зарядні станції для будь-яких потреб — від смартфона до побутової техніки
22.11.25 | 05.38
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
21.11.25 | 05.04
Топ-5 потужних повербанків від 20000 до 50000 mAh для блекаутів і не тільки!
20.11.25 | 05.10
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
19.11.25 | 05.44
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
18.11.25 | 05.35
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
17.11.25 | 05.30
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
16.11.25 | 05.45
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
15.11.25 | 06.10
Альтернатива Apple Watch — огляд 5 смарт-годинників
14.11.25 | 06.30
Кращі середні смартфони – цікаві рейтинги

РќРѕРІРѕСЃС‚РёNews
23.01.26 | 09.55
Тепер можна викликати таксі Bolt та Uklon у комендантську годину в Україні   
taxi

Uklon переходить на цілодобовий режим роботи, включаючи комендантську годину, у 19 містах України.

23.01.26 | 06.44
Центри обробки даних займуть 70% пам’яті у 2026 році. Постраждають авто та електроніка   
dedicated-saerver-vs-vps

Технологічні видання вже кілька місяців поспіль попереджають про дефіцит оперативної пам’яті, SSD і жорстких дисків, що наростає. Головним драйвером проблеми стало вибухове зростання попиту з боку систем штучного інтелекту

23.01.26 | 09.55
Тепер можна викликати таксі Bolt та Uklon у комендантську годину в Україні
23.01.26 | 06.44
Центри обробки даних займуть 70% пам’яті у 2026 році. Постраждають авто та електроніка
22.01.26 | 16.59
Роздачі ігор в Epic Games Store піднімають їх продаж у Steam
22.01.26 | 13.28
Київстар обійшов Vodafone та lifecell за швидкістю мобільного інтернету
22.01.26 | 10.14
Xiaomi випустила найкомпактніший магнітний павер банк – він важить 100 г
22.01.26 | 07.20
Asus все-таки вирішила більше не випускати смартфонів
21.01.26 | 18.40
Ugreen MagFlo 2-в-1 – павер банк з MagSafe, підставкою та підтримкою Qi2
21.01.26 | 16.13
Honor Watch GS 5 — смарт годинник, який попередить про ризик захворювань серця
21.01.26 | 13.22
TikTok запустила сервіс PineDrama із міні серіалами
21.01.26 | 10.01
LEGO представила набір із фінальною битвою з гри The Legend of Zelda: Ocarina of Time
21.01.26 | 08.20
Стартували передзамовлення на смартфони Oppo Reno15
21.01.26 | 07.30
Мобільні програми завантажують менше, але витрачають грошей у них дедалі більше
20.01.26 | 22.50
Пластик для 3D принтера: коли PETG кращий за PLA і ABS – LBL
20.01.26 | 18.37
ChatGPT Translate підтримує переклад більш ніж 50 мовами
20.01.26 | 16.05
В Україні затвердили трудові договори онлайн на рівні закону