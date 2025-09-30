Танк и персонажи Wolfenstein появятся в World of Tanks

В World of Tanks стартует крупный кроссовер с культовой серией Wolfenstein от MachineGames. С 2 по 13 октября 2025 года игроков ждёт специальный выпуск Боевого пропуска: Wolfenstein, который добавит в игру новых персонажей, уникальные элементы кастомизации и первый немецкий тяжёлый танк VIII уровня с двойным орудием — Zwilling.

В рамках события в игру придут пять героев франшизы, озвученные оригинальными актёрами. Среди них — легендарный Уильям Дж. Бласковиц и его главный враг Вильгельм Deathshead Штрассе, доступные через прогрессию глав. Дополнительные наборы откроют доступ к Ане Оливе, Каролине Беккер и Фрау Энгель.

Особое внимание уделено новому танку Zwilling, модернизированному силами Сопротивления. Он сочетает быстрое сведение, прочную броню и хорошую манёвренность, а двойные орудия позволяют вести как залповый, так и прицельный огонь. Машина получила 3D-стиль Götterfaust, выдержанный в брутальной индустриальной эстетике Wolfenstein.

Пройдя все 40 этапов основной линии наград, игроки смогут получить эксклюзивные декали, надписи, стили и самого Бласковица в роли командира. Дополнительно событие предложит тематические наборы и специальные миссии, которые разблокируют ещё больше контента в стиле Wolfenstein.

Ранее в Wot был кроссовер с Warhammer 40K который сосредоточили на визуальной кастомизации: игроки получили премиум-танки в стилистике Имперской Гвардии, Космодесанта и Орков, а также эксклюзивные командиры с фирменным озвучиванием. Главный упор был на атмосферу вселенной и стили, но новых механик (например, танков с необычным вооружением) не появилось.