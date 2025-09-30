Танк и персонажи Wolfenstein появятся в World of Tanks30.09.25
В World of Tanks стартует крупный кроссовер с культовой серией Wolfenstein от MachineGames. С 2 по 13 октября 2025 года игроков ждёт специальный выпуск Боевого пропуска: Wolfenstein, который добавит в игру новых персонажей, уникальные элементы кастомизации и первый немецкий тяжёлый танк VIII уровня с двойным орудием — Zwilling.
В рамках события в игру придут пять героев франшизы, озвученные оригинальными актёрами. Среди них — легендарный Уильям Дж. Бласковиц и его главный враг Вильгельм Deathshead Штрассе, доступные через прогрессию глав. Дополнительные наборы откроют доступ к Ане Оливе, Каролине Беккер и Фрау Энгель.
Особое внимание уделено новому танку Zwilling, модернизированному силами Сопротивления. Он сочетает быстрое сведение, прочную броню и хорошую манёвренность, а двойные орудия позволяют вести как залповый, так и прицельный огонь. Машина получила 3D-стиль Götterfaust, выдержанный в брутальной индустриальной эстетике Wolfenstein.
Пройдя все 40 этапов основной линии наград, игроки смогут получить эксклюзивные декали, надписи, стили и самого Бласковица в роли командира. Дополнительно событие предложит тематические наборы и специальные миссии, которые разблокируют ещё больше контента в стиле Wolfenstein.
Ранее в Wot был кроссовер с Warhammer 40K который сосредоточили на визуальной кастомизации: игроки получили премиум-танки в стилистике Имперской Гвардии, Космодесанта и Орков, а также эксклюзивные командиры с фирменным озвучиванием. Главный упор был на атмосферу вселенной и стили, но новых механик (например, танков с необычным вооружением) не появилось.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Серия смартфонов Samsung Galaxy Fold интересна не только за счет раскладной конструкции и большого дисплея. В новом поколении модель получила еще чуть больший экран, передовые камеры, мощную начинку и улучшенную эргономику
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Qualcomm представила сразу два флагманских процессора Snapdragon 8 Gen 5 для Андроид-смартфонов Qualcomm Snapdragon процессор смартфон
Qualcomm на Snapdragon Summit 2025 удивила анонсом сразу двух флагманских мобильных чипов для Android-смартфонов 2026 года
Танк и персонажи Wolfenstein появятся в World of Tanks Wolfenstein World of Tanks игры
В World of Tanks стартует крупный кроссовер с культовой серией Wolfenstein от MachineGames. С 2 по 13 октября 2025 года игроков ждёт специальный выпуск Боевого пропуска
Qualcomm представила сразу два флагманских процессора Snapdragon 8 Gen 5 для Андроид-смартфонов
Танк и персонажи Wolfenstein появятся в World of Tanks
Киевстар уже тестирует передачу сообщений по спутниковой связи
Qualcomm Snapdragon X2 Elite и Snapdragon X2 Elite Extreme рассчитаны на компьютеры с Windows
Sony Pulse Elevate — беспроводные колонки для игр
Обновление Windows 10 продлят еще на год, но только в Европе
Представлены планшеты Redmi Pad 2 Pro и компактный Xiaomi Pad Mini
Криптомиллионеров стало на 40 % больше за последний год
Игру Doom запустили на вейпе
Casio выпустила пушистого робота Moflin с ИИ
Samsung получила права на еще 8 аудио брендов
Смартфоны Xiaomi 15T и15T Pro: получили Dimensity 9400+, накопитель UFS 4.1 и увеличенный аккумулятор