Танк та персонажі Wolfenstein з’являться у World of Tanks30.09.25
У World of Tanks стартує великий кросовер із культовою серією Wolfenstein від MachineGames. З 2 по 13 жовтня 2025 року гравців чекає спеціальний випуск Бойового пропуску: Wolfenstein, який додасть у гру нових персонажів, унікальні елементи кастомізації та перший німецький важкий танк VIII рівня з подвійною зброєю – Zwilling.
У рамках події у гру прийдуть п’ять героїв франшизи, озвучені оригінальними акторами. Серед них – легендарний Вільям Дж. Бласковіц та його головний ворог Вільгельм Deathshead Штрассе, доступні через прогресію глав. Додаткові набори відкриють доступ до Ані Оліви, Кароліни Беккер та Фрау Енгель.
Особливу увагу приділено новому танку Zwilling, модернізованому силами Опору. Він поєднує швидке зведення, міцну броню і хорошу маневреність, а подвійні знаряддя дозволяють вести як залповий, і прицільний вогонь. Машина отримала 3D-стиль Götterfaust, витриманий у агресивній індустріальній естетиці Wolfenstein.
Пройшовши всі 40 етапів основної лінії нагород, гравці зможуть отримати ексклюзивні декалі, написи, стилі та самого Бласковіця у ролі командира. Додатково подію запропонує тематичні набори та спеціальні місії, які розблокують ще більше контенту у стилі Wolfenstein.
Раніше у Wot був кросовер з Warhammer 40K, який зосередили на візуальній кастомізації: гравці отримали преміум-танки у стилістиці Імперської Гвардії, Космодесанта та Орків, а також ексклюзивні командири з фірмовим озвучуванням. Головний упор був на атмосферу всесвіту та стилі, але нових механік (наприклад, танків з незвичайним озброєнням) не з’явилося.
