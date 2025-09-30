Стартовал предзаказ на консоли Asus ROG Xbox Ally X и ROG Xbox Ally в Украине

Asus Republic of Gamers официально открыла предзаказы на игровые консоли ROG Xbox Ally X и ROG Xbox Ally в Украине, а старт продаж назначен на 16 октября 2025 года.

Стоимость флагманской модели ROG Xbox Ally X с процессором AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8000 и SSD на 1 ТБ составляет 42 999 грн, тогда как базовая версия ROG Xbox Ally на AMD Ryzen Z2 A, с 16 ГБ LPDDR5X-6400 и накопителем 512 ГБ оценена в 29 999 грн. Для сравнения, в США и Европе цены составляют $999/€899 за Ally X и $599/€599 за Ally.

Дизайн устройств выполнен в форме контроллера Xbox, что улучшает хват и снижает нагрузку при длительной игре. В старшей модели Ally X добавлены импульсные триггеры, создающие более реалистичные ощущения при управлении. Оба варианта имеют текстурированные элементы корпуса и опоры для ладоней.

Microsoft позиционирует Ally как гибрид между Xbox и ПК: консоли работают на специальной версии Windows, где классический интерфейс скрыт, а ресурсы оптимизированы для игр, управление же полностью осуществляется контроллером.

Asus ROG Xbox Ally X базируется на чипе AMD Z2 Extreme с 8 ядрами Zen 5 и 16 потоками, а также встроенным нейропроцессором для функций ИИ. Поддерживаются фирменные технологии AMD — FidelityFX Super Resolution, Radeon Super Resolution и Fluid Motion Frames. Базовая модель оснащена процессором Ryzen Z2 A с 4 ядрами Zen 2 и 8 графическими ядрами RDNA 2, работающими в диапазоне 6–20 Вт, что делает её ближе по возможностям к Steam Deck.

Обе консоли от Asus комплектуются 7-дюймовым дисплеем Full HD IPS с частотой обновления 120 Гц, защитным стеклом Gorilla Glass Victus и антибликовым покрытием. Поддерживаются Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, а среди портов доступны USB4, Thunderbolt 4, microSD UHS-II и 3,5-мм аудиоразъём. Ёмкость аккумулятора составляет 80 Вт·ч у Ally X и 60 Вт·ч у базовой Ally.