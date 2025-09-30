Стартовал предзаказ на консоли Asus ROG Xbox Ally X и ROG Xbox Ally в Украине30.09.25
Asus Republic of Gamers официально открыла предзаказы на игровые консоли ROG Xbox Ally X и ROG Xbox Ally в Украине, а старт продаж назначен на 16 октября 2025 года.
Стоимость флагманской модели ROG Xbox Ally X с процессором AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X-8000 и SSD на 1 ТБ составляет 42 999 грн, тогда как базовая версия ROG Xbox Ally на AMD Ryzen Z2 A, с 16 ГБ LPDDR5X-6400 и накопителем 512 ГБ оценена в 29 999 грн. Для сравнения, в США и Европе цены составляют $999/€899 за Ally X и $599/€599 за Ally.
Дизайн устройств выполнен в форме контроллера Xbox, что улучшает хват и снижает нагрузку при длительной игре. В старшей модели Ally X добавлены импульсные триггеры, создающие более реалистичные ощущения при управлении. Оба варианта имеют текстурированные элементы корпуса и опоры для ладоней.
Microsoft позиционирует Ally как гибрид между Xbox и ПК: консоли работают на специальной версии Windows, где классический интерфейс скрыт, а ресурсы оптимизированы для игр, управление же полностью осуществляется контроллером.
Asus ROG Xbox Ally X базируется на чипе AMD Z2 Extreme с 8 ядрами Zen 5 и 16 потоками, а также встроенным нейропроцессором для функций ИИ. Поддерживаются фирменные технологии AMD — FidelityFX Super Resolution, Radeon Super Resolution и Fluid Motion Frames. Базовая модель оснащена процессором Ryzen Z2 A с 4 ядрами Zen 2 и 8 графическими ядрами RDNA 2, работающими в диапазоне 6–20 Вт, что делает её ближе по возможностям к Steam Deck.
Обе консоли от Asus комплектуются 7-дюймовым дисплеем Full HD IPS с частотой обновления 120 Гц, защитным стеклом Gorilla Glass Victus и антибликовым покрытием. Поддерживаются Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.4, а среди портов доступны USB4, Thunderbolt 4, microSD UHS-II и 3,5-мм аудиоразъём. Ёмкость аккумулятора составляет 80 Вт·ч у Ally X и 60 Вт·ч у базовой Ally.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Серия смартфонов Samsung Galaxy Fold интересна не только за счет раскладной конструкции и большого дисплея. В новом поколении модель получила еще чуть больший экран, передовые камеры, мощную начинку и улучшенную эргономику
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, что-то большее
Обзор смартфона Oppo Reno14: амбиции
Мышка Logitech MX Vertical: вертикальный комфорт
Обзор ноутбука ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: новая лига
Обзор Logitech FLIP FOLIO для IPAD: больше чем чехол
Комплект клавиатуры и мыши Logitech MK250: классика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на долгий день
Ugreen Uno: павер-банк, эмодзи и магнитная беспроводная зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт с улыбкой
Ajax IndoorCam – профессиональное видеонаблюдение для каждого
Logitech G522 Lightspeed – наушники для больших свершений
Oppo Enco Buds3 Pro – беспроводные наушники-долгожители
GTA VI — чего ждать и что уже известно о самой нашумевшей игре
Стартовал предзаказ на консоли Asus ROG Xbox Ally X и ROG Xbox Ally в Украине Asus Xbox игры консоль события в Украине
ASUS Republic of Gamers официально открыла предзаказы на игровые консоли ROG Xbox Ally X и ROG Xbox Ally в Украине, а старт продаж назначен на 16 октября 2025 года.
Qualcomm представила сразу два флагманских процессора Snapdragon 8 Gen 5 для Андроид-смартфонов Qualcomm Snapdragon процессор смартфон
Qualcomm на Snapdragon Summit 2025 удивила анонсом сразу двух флагманских мобильных чипов для Android-смартфонов 2026 года
Qualcomm представила сразу два флагманских процессора Snapdragon 8 Gen 5 для Андроид-смартфонов
Танк и персонажи Wolfenstein появятся в World of Tanks
Киевстар уже тестирует передачу сообщений по спутниковой связи
Sony Pulse Elevate — беспроводные колонки для игр
Обновление Windows 10 продлят еще на год, но только в Европе
Представлены планшеты Redmi Pad 2 Pro и компактный Xiaomi Pad Mini
Криптомиллионеров стало на 40 % больше за последний год
Игру Doom запустили на вейпе
Casio выпустила пушистого робота Moflin с ИИ
Samsung получила права на еще 8 аудио брендов