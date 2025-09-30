Стартував замовлення на консолі Asus ROG Xbox Ally X і ROG Xbox Ally в Україні30.09.25
Asus Republic of Gamers офіційно відкрила попереднє замовлення на ігрові консолі ROG Xbox Ally X та ROG Xbox Ally в Україні, а старт продажів призначено на 16 жовтня 2025 року.
Вартість флагманської моделі ROG Xbox Ally X з процесором AMD Ryzen AI Z2 Extreme, 24 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X-8000 та SSD на 1 ТБ складає 42 999 грн, тоді як базова версія ROG Xbox Ally на AMD Ryzen Z2 A, з 16 ГБ L2 оцінено у 29 999 грн. Для порівняння, у США та Європі ціни становлять $999/€899 за Ally X та $599/€599 за Ally.
Дизайн пристроїв виконаний у формі контролера Xbox, що покращує хват і знижує навантаження при тривалій грі. У старшій моделі Ally X додані імпульсні тригери, що створюють реалістичніші відчуття при керуванні. Обидва варіанти мають текстуровані елементи корпусу та опори для долонь.
Microsoft позиціонує Ally як гібрид між Xbox і ПК: консолі працюють на спеціальній версії Windows, де класичний інтерфейс прихований, а ресурси оптимізовані для ігор, а управління повністю здійснюється контролером.
Asus ROG Xbox Ally X базується на чіпі AMD Z2 Extreme з 8 ядрами Zen 5 та 16 потоками, а також вбудованим нейропроцесором для функцій ШІ. Підтримуються фірмові технології AMD – FidelityFX Super Resolution, Radeon Super Resolution та Fluid Motion Frames. Базова модель оснащена процесором Ryzen Z2 A з 4 ядрами Zen 2 і 8 графічними ядрами RDNA 2, що працюють в діапазоні 6-20 Вт, що робить її ближче можливостями до Steam Deck.
Обидві консолі від Asus комплектуються 7-дюймовим дисплеєм Full HD IPS з частотою оновлення 120 Гц, захисним склом Gorilla Glass Victus і покриттям антивідблиску. Підтримуються Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.4, а серед портів доступні USB4, Thunderbolt 4, microSD UHS-II та 3,5-мм аудіороз’єм. Ємність акумулятора становить 80 Вт·год у Ally X і 60 Вт·год у базової Ally.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Серія смартфонів Samsung Galaxy Fold цікава не лише за рахунок розкладної конструкції та великого дисплея. У новому поколінні модель отримала ще більший екран, передові камери, потужну начинку та покращену ергономіку.
Samsung Galaxy Fold7: не смартфон, не планшет, щось більше
Огляд смартфона Oppo Reno14: амбіції
Мишка Logitech MX Vertical: вертикальний комфорт
Огляд ноутбуку ASUS ROG Strix G16 (2025) G615LWН: нова ліга
Огляд Logitech FLIP FOLIO для IPAD: більше ніж чохол
Комплект клавіатури та миші Logitech MK250: класика по-новому
Oppo Pad SE: планшет на довгий день
Ugreen Uno: павер-банк, емодзі та магнітна бездротова зарядка
Ugreen Uno RG Gan – зарядка 100 Вт із посмішкою
Ajax IndoorCam – професійне відеоспостереження для кожного
Logitech G522 Lightspeed – навушники для великих звершень
Oppo Enco Buds3 Pro – бездротові навушники-довгожителі
Стартував замовлення на консолі Asus ROG Xbox Ally X і ROG Xbox Ally в Україні Asus Xbox ігри консоль події в Україні
ASUS Republic of Gamers офіційно відкрила попереднє замовлення на ігрові консолі ROG Xbox Ally X та ROG Xbox Ally в Україні, а старт продажів призначено на 16 жовтня 2025 року.
Qualcomm представила відразу два флагманські процесори Snapdragon 8 Gen 5 для Андроїд-смартфонів Qualcomm Snapdragon процесор смартфон
Qualcomm на Snapdragon Summit 2025 здивувала анонсом одразу двох флагманських мобільних чіпів для Android-смартфонів 2026 року
Qualcomm представила відразу два флагманські процесори Snapdragon 8 Gen 5 для Андроїд-смартфонів
Танк та персонажі Wolfenstein з’являться у World of Tanks
Київстар вже тестує передачу повідомлень із супутникового зв’язку
Sony Pulse Elevate – бездротові колонки для ігор
Оновлення Windows 10 продовжать ще на рік, але тільки в Європі
Представлені планшети Redmi Pad 2 Pro та компактний Xiaomi Pad Mini
Криптомільйонерів стало на 40% більше за останній рік
Гру Doom запустили на вейпі
Неочевидні переваги мобільного додатку для страховки
Casio випустила пухнастого робота Moflin з ШІ
Samsung отримала права на ще 8 аудіо брендів