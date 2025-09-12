Starlink купила частотный спектр сотового оператора EchoStar за $17 млрд12.09.25
Компания SpaceX заключила крупнейшую сделку стоимостью 17 миллиардов долларов, выкупив у EchoStar беспроводной спектр для развития спутниковой сети Starlink. Как отмечает Reuters, эта покупка имеет стратегическое значение, поскольку открывает для Starlink прямой путь к рынку мобильной связи нового поколения.
Помимо приобретения спектра, стороны договорились о партнёрстве: абоненты мобильного оператора Boost Mobile (дочерняя структура EchoStar) получат доступ к технологии Starlink Direct to Cell. Эту систему недавно начали тестировать в Украине — первым оператором, подключившимся к программе, стал «Киевстар».
Наличие спектра позволит SpaceX приступить к созданию и развертыванию модернизированных спутников, оснащённых лазерными каналами связи. По заявлениям компании, это даст возможность увеличить пропускную способность сети более чем в 100 раз.
Президент и главный операционный директор SpaceX Гвен Шотвелл подчеркнула, что соглашение позволит компании “покончить с мёртвыми зонами мобильной связи по всему миру”. По её словам, обладание эксклюзивным спектром откроет путь к разработке нового поколения спутников Starlink Direct to Cell, которые обеспечат заметный рост производительности и значительно улучшат покрытие даже в самых труднодоступных регионах.
Сделка состоялась на фоне пристального внимания со стороны Федеральной комиссии по связи США (FCC). Ранее регулятор выражал сомнения в том, насколько эффективно EchoStar использует выделенный ей спектр спутниковой мобильной связи. В частности, у комиссии возникли вопросы о том, выполняет ли компания свои обязательства по внедрению 5G на территории США.
В EchoStar рассчитывают, что новое соглашение со SpaceX, а также ранее заключённое партнёрство с оператором AT&T помогут снять озабоченности регулятора. Представитель FCC, комментируя ситуацию, заявил, что подобные сделки “могут усилить конкуренцию, расширить доступ к инновационным услугам для миллионов американцев и укрепить лидерство США в сфере связи следующего поколения”.
Как отмечалось ранее, спектр EchoStar играет ключевую роль в планах SpaceX: он позволит не только расширить зону покрытия Starlink, но и увеличить число пользователей, которых сеть сможет обслуживать одновременно. Это особенно важно для поддержания стабильного качества услуг спутникового интернета в удалённых районах, где альтернативные решения остаются ограниченными или вовсе недоступными.
