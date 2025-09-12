Starlink купила частотний спектр стільникового оператора EchoStar за $17 млрд12.09.25
Компанія SpaceX уклала найбільшу угоду вартістю 17 мільярдів доларів, викупивши у EchoStar бездротовий спектр для розвитку супутникової мережі Starlink. Як відзначає Reuters, ця покупка має стратегічне значення, оскільки відкриває для Starlink прямий шлях до ринку мобільного зв’язку нового покоління.
Окрім придбання спектру, сторони домовилися про партнерство: абоненти мобільного оператора Boost Mobile (дочірня структура EchoStar) отримають доступ до технології Starlink Direct to Cell. Цю систему недавно почали тестувати в Україні — першим оператором, який підключився до програми, став «Київстар».
Наявність спектру дозволить SpaceX розпочати створення та розгортання модернізованих супутників, оснащених лазерними каналами зв’язку. За заявами компанії, це дасть змогу збільшити пропускну спроможність мережі більш ніж у 100 разів.
Президент і головний операційний директор SpaceX Гвен Шотвелл підкреслила, що угода дозволить компанії “покінчити з мертвими зонами мобільного зв’язку по всьому світу”. За її словами, володіння ексклюзивним спектром відкриє шлях до розробки нового покоління супутників Starlink Direct to Cell, які забезпечать помітне зростання продуктивності та значно покращать покриття навіть у важкодоступних регіонах.
Угода відбулася на тлі пильної уваги з боку Федеральної комісії зв’язку США (FCC). Раніше регулятор висловлював сумніви, наскільки ефективно EchoStar використовує виділений їй спектр супутникового мобільного зв’язку. Зокрема, у комісії виникли питання, чи виконує компанія свої зобов’язання щодо впровадження 5G на території США.
У EchoStar розраховують, що нова угода зі SpaceX, а також раніше укладене партнерство з оператором AT&T допоможуть зняти стурбованість регулятора. Представник FCC, коментуючи ситуацію, заявив, що подібні угоди “можуть посилити конкуренцію, розширити доступ до інноваційних послуг для мільйонів американців та зміцнити лідерство США у зв’язку наступного покоління”.
Як зазначалося раніше, спектр EchoStar відіграє ключову роль у планах SpaceX: він дозволить не лише розширити зону покриття Starlink, а й збільшити кількість користувачів, яких мережа зможе обслуговувати одночасно. Це особливо важливо для підтримки стабільної якості послуг супутникового інтернету у віддалених районах, де альтернативні рішення залишаються обмеженими або недоступними.
