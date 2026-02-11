SSD SanDisk PCIe 5.0 SSD Optimus GX Pro — накопитель с максимальной скоростью и объемом до 4 ТБ

Американская компания SanDisk представила Optimus GX Pro — новый флагманский твердотельный накопитель, который открывает обновлённую линейку потребительских SSD бренда. Устройство приходит на смену серии WD Black, однако теперь выпускается под маркой SanDisk и с более высокой стоимостью. По уровню производительности модель соответствует другим топовым SSD с интерфейсом PCIe 5.0, при этом ценовая разница делает новинку скорее результатом ребрендинга, чем значительным технологическим обновлением.

Накопитель ориентирован на использование в профессиональных ПК, выполнение задач, связанных с искусственным интеллектом, монтаж видео высокого разрешения и сборки игровых систем верхнего сегмента.

Характеристики SSD SanDisk Optimus GX Pro

SanDisk Optimus GX Pro построен на интерфейсе PCIe 5.0 x4 и демонстрирует один из самых высоких уровней скорости среди потребительских SSD. Линейка включает версии объёмом 1, 2 и 4 ТБ, а также варианты с установленным радиатором охлаждения и без него. Максимальная скорость чтения достигает 14 900 МБ/с, скорость записи — до 14 000 МБ/с, показатель операций ввода-вывода в секунду может достигать 2,4 млн. В устройстве используется фирменная память с кешированием nCache 4.0 и DRAM. Накопитель выполнен в форм-факторе M.2 2280 и соответствует стандарту NVMe 2.0.

В США устройство уже поступило в продажу на официальном сайте SanDisk и на площадке Amazon. Версия на 1 ТБ предлагается по цене примерно от 459 до 500 долларов, модель на 2 ТБ оценивается приблизительно в диапазоне от 920 до 999 долларов, а вариант объёмом 4 ТБ стоит от 1800 до 1949 долларов. Несмотря на высокую скорость работы, ранее выпущенные накопители WD Black в ряде случаев могут оказаться более доступным вариантом для пользователей.