SSD SanDisk PCIe 5.0 SSD Optimus GX Pro – накопичувач з максимальною швидкістю та об’ємом до 4 ТБ

Американська компанія SanDisk представила Optimus GX Pro – новий флагманський твердотільний накопичувач, який відкриває оновлену лінійку споживчих SSD брендів. Пристрій приходить на зміну серії WD Black, проте тепер випускається під маркою SanDisk та з вищою вартістю. За рівнем продуктивності модель відповідає іншим топовим SSD з інтерфейсом PCIe 5.0, при цьому цінова різниця робить новинку швидше результатом ребрендингу, ніж значним технологічним оновленням.

Накопичувач орієнтований на використання у професійних ПК, виконання завдань, пов’язаних із штучним інтелектом, монтаж відео високої роздільної здатності та складання ігрових систем верхнього сегмента.

Характеристики SSD SanDisk Optimus GX Pro

SanDisk Optimus GX Pro побудований на інтерфейсі PCIe 5.0 x4 і демонструє один із найвищих рівнів швидкості серед споживчих SSD. Лінійка включає версії об’ємом 1, 2 та 4 ТБ, а також варіанти із встановленим радіатором охолодження та без нього. Максимальна швидкість читання досягає 14 900 МБ/с, швидкість запису – до 14 000 МБ/с, показник операцій введення-виведення в секунду може досягати 2,4 млн. У пристрої використовується фірмова пам’ять з кешуванням nCache 4.0 та DRAM. Накопичувач виконаний у форм-факторі M.2 2280 та відповідає стандарту NVMe 2.0.

У США пристрій вже надійшов у продаж на офіційному сайті SanDisk та на майданчику Amazon. Версія на 1 ТБ пропонується за ціною від 459 до 500 доларів, модель на 2 ТБ оцінюється приблизно в діапазоні від 920 до 999 доларів, а варіант обсягом 4 ТБ коштує від 1800 до 1949 доларів. Незважаючи на високу швидкість роботи, раніше випущені накопичувачі WD Black у ряді випадків можуть виявитися доступнішим варіантом для користувачів.