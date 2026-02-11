SSD SanDisk PCIe 5.0 SSD Optimus GX Pro – накопичувач з максимальною швидкістю та об’ємом до 4 ТБ  

SSD SanDisk PCIe 5.0 SSD Optimus GX Pro – накопичувач з максимальною швидкістю та об’ємом до 4 ТБ11.02.26
Американська компанія SanDisk представила Optimus GX Pro – новий флагманський твердотільний накопичувач, який відкриває оновлену лінійку споживчих SSD брендів. Пристрій приходить на зміну серії WD Black, проте тепер випускається під маркою SanDisk та з вищою вартістю. За рівнем продуктивності модель відповідає іншим топовим SSD з інтерфейсом PCIe 5.0, при цьому цінова різниця робить новинку швидше результатом ребрендингу, ніж значним технологічним оновленням.
Накопичувач орієнтований на використання у професійних ПК, виконання завдань, пов’язаних із штучним інтелектом, монтаж відео високої роздільної здатності та складання ігрових систем верхнього сегмента.
Характеристики SSD SanDisk Optimus GX Pro
SanDisk Optimus GX Pro побудований на інтерфейсі PCIe 5.0 x4 і демонструє один із найвищих рівнів швидкості серед споживчих SSD. Лінійка включає версії об’ємом 1, 2 та 4 ТБ, а також варіанти із встановленим радіатором охолодження та без нього. Максимальна швидкість читання досягає 14 900 МБ/с, швидкість запису – до 14 000 МБ/с, показник операцій введення-виведення в секунду може досягати 2,4 млн. У пристрої використовується фірмова пам’ять з кешуванням nCache 4.0 та DRAM. Накопичувач виконаний у форм-факторі M.2 2280 та відповідає стандарту NVMe 2.0.
У США пристрій вже надійшов у продаж на офіційному сайті SanDisk та на майданчику Amazon. Версія на 1 ТБ пропонується за ціною від 459 до 500 доларів, модель на 2 ТБ оцінюється приблизно в діапазоні від 920 до 999 доларів, а варіант обсягом 4 ТБ коштує від 1800 до 1949 доларів. Незважаючи на високу швидкість роботи, раніше випущені накопичувачі WD Black у ряді випадків можуть виявитися доступнішим варіантом для користувачів.
Не пропустіть цікаве!
Підписуйтесь на наші канали та читайте анонси хай-тек новин, тестів та оглядів у зручному форматі!
Огляд смартфона Oppo A6 Pro: амбітний
Новий смартфон Oppo A6 Pro – середнячок з функціональністю смартфонів преміум-класу. Виробник наділив його кількома характеристиками, властивими більш дорожчим телефонам. Але не обійшлось і без компромісів. Як саме збалансований Oppo A6 Pro – розповімо в огляді.
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Poco M8 Pro 5G відразу впадає у вічі своїм розміром і прагненням виробника запропонувати більше, ніж зазвичай очікуєш від пристрою цієї цінової категорії. Він не зовсім черговий «середнячок»
Огляд смартфона Poco M8 Pro: можна дозволити більше
Топ новин 2025 року сайту hi-tech.ua
Вибір редакції 2025. Найкращі пристрої року за версією hi-tech.ua
Ігрове кермо Logitech G29: спорткар на столі
Кращі Bluetooth колонки. Добірка моделей у різних цінових сегментах
Кращі OLED монітори в діагоналях 27-49 дюймів
Чорна п’ятниця – як купляти та економити
Не помились! Який смарт-телевізор купити цього року
Огляд Bluetooth навушників OPPO Enco X3s: цупкі
Замість iPhone и Samsung. Флагмани Vivo, OnePlus, Oppo 2025 року
Топ ігрових клавіатур – рейтинг флагманів механічного геймінгу
Краще iPhone 17? Порівняння 5 Android-смартфонів цього року
SSD SanDisk PCIe 5.0 SSD Optimus GX Pro – накопичувач з максимальною швидкістю та об’ємом до 4 ТБ SanDisk SSD
Американська компанія SanDisk представила Optimus GX Pro – новий флагманський твердотільний накопичувач, який відкриває оновлену лінійку споживчих SSD бренду
YouTube Music обмежить доступ до текстів пісень без покупки передплати YouTube бізнес сервіс
Зміни торкнулися вкладки “Тепер играет” в YouTube Music, де з’явилася нова картка з повідомленням про кількість доступних безкоштовних переглядів.
SSD SanDisk PCIe 5.0 SSD Optimus GX Pro – накопичувач з максимальною швидкістю та об’ємом до 4 ТБ
Discord вимагатиме підтвердження віку користувачів
Дизайнер Apple показав салон першої електричної Ferrari
Uklon працюватиме цілодобово ще у 7 містах України
У monobank з’являться валютні операції з євро та доларами
Стали відомо, хто буде наступними ведучими The Grand Tour
Starlink Direct to Cell почне працювати в Євросоюзі – дзвінки через супутник прямо зі смартфона
VW Transporter випустили у версії Sportline з дизайном у стилі GTI
Київстар підвищує ціни у 7 тарифах з 1 березня на 50-90 грн
Китай заборонив електромобілі із прихованими дверними ручками
Skoda випустила у 2025 році свій мільйонний автомобіль
Штучному інтелекту довірили керувати марсоходом Perseverance