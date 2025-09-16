Sony PlayStation Family — мобильное приложение для детского контроля

Sony анонсировала новый мобильный сервис PlayStation Family App, который теперь доступен для устройств на iOS и Android. Приложение разработано для родителей и предоставляет дополнительные инструменты контроля за игровой активностью детей на консолях PlayStation 4 и PlayStation 5.

По данным компании, это отдельный инструмент родительского контроля с широким набором функций. В приложении доступна пошаговая инструкция по созданию детской учётной записи PlayStation, а также система уведомлений в реальном времени о том, во что играет ребёнок. Родители могут сразу одобрять или отклонять запросы на продление игрового времени.

Через PlayStation Family App можно задавать ограничения на доступ к определённым играм, а также отправлять сообщения напрямую в интерфейс профиля ребёнка. Для удобства предусмотрены еженедельные отчёты, где отображается продолжительность игровых сессий и другая статистика, что позволяет быстро корректировать настройки.

Кроме того, в приложении реализованы финансовые инструменты: пополнение баланса детской учётной записи, контроль остатка средств и установка месячного лимита расходов. Для регулирования доступа к контенту предусмотрены готовые возрастные профили с автоматическими фильтрами, которые можно изменять вручную, открывая или закрывая доступ к материалам в PlayStation Store.

Sony также заявила, что будет постепенно расширять возможности приложения. PlayStation Family App уже доступен для скачивания в большинстве регионов.