Sony анонсувала новий мобільний сервіс PlayStation Family App, який тепер доступний для пристроїв на iOS та Android. Програма розроблена для батьків та надає додаткові інструменти контролю за ігровою активністю дітей на консолях PlayStation 4 та PlayStation 5.
За даними компанії, це окремий інструмент батьківського контролю із широким набором функцій. У програмі є покрокова інструкція зі створення дитячого облікового запису PlayStation, а також система повідомлень в реальному часі про те, у що грає дитина. Батьки можуть одразу схвалювати або відхиляти запити на продовження ігрового часу.
Через PlayStation Family App можна задавати обмеження на доступ до певних ігор, а також надсилати повідомлення безпосередньо до інтерфейсу профілю дитини. Для зручності передбачені щотижневі звіти, де відображається тривалість ігрових сесій та інша статистика, що дозволяє швидко коригувати налаштування.
Крім того, у додатку реалізовано фінансові інструменти: поповнення балансу дитячого облікового запису, контроль залишку коштів та встановлення місячного ліміту витрат. Для регулювання доступу до контенту передбачені вікові профілі з автоматичними фільтрами, які можна змінювати вручну, відкриваючи або закриваючи доступ до матеріалів в PlayStation Store.
Sony також заявила, що поступово розширюватиме можливості програми. PlayStation Family App вже доступний для завантаження в більшості регіонів.
Sony PlayStation Family – мобільний додаток для дитячого контролю
