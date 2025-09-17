Смартфоны Samsung начали получать One UI 817.09.25
Смартфоны серии Samsung Galaxy S25 начали получать первое из семи крупных обновлений операционной системы. После нескольких месяцев тестирования стабильная версия оболочки One UI 8 на базе Android 16 постепенно становится доступной пользователям.
Обновление с номером сборки S93xNKSU5BYI3 сначала распространяется среди владельцев устройств в Южной Корее и участников программы бета-тестирования. В ближайшие дни оно появится и у других пользователей.
One UI 8 приносит обновлённый дизайн, улучшенную систему управления жестами и панель быстрых настроек, заметное повышение производительности, а также новые функции Galaxy AI. Для Galaxy S25 Ultra размер обновления составляет 555 МБ.
Samsung пока не уточняет, когда именно обновление получит модель Galaxy S25 Edge, однако ожидается, что оно станет доступным до конца месяца.
Отдельно стоит отметить, что с выходом One UI 8 для линейки Galaxy S25 компания ввела новое ограничение: теперь разблокировка загрузчика запрещена во всех регионах. Ранее эта мера действовала только на территории США.
На октябрь запланирован выпуск One UI 8.0 для следующих устройств Samsung
- серия Galaxy S24 (в том числе S24 FE)
- Galaxy Quantum 6
- серія Galaxy S23 (включая S23 FE)
- Galaxy Quantum 5
- серия Galaxy Tab S10 (включая S10 FE и S10 FE+)
- Galaxy A36
- Galaxy Fold 6
- Galaxy Flip 6
- Galaxy Fold Special Edition
- Galaxy Quantum 4
- серия Galaxy S22
- серия Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy Jump 4
- Galaxy A35
- Galaxy Tab S10 Lite
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy XCover 7 Pro
- Galaxy A53
- Galaxy Buddy 4
- Galaxy A34
- Galaxy A25
- Galaxy Wide 8
В ноябре обновления получат следующие модели Samsung
- Galaxy Fold 5
- Galaxy Flip 5
- Galaxy Jump 3
- серія Galaxy Tab S8
- Galaxy Z Fold 4
- Galaxy Z Flip 4
- Galaxy A15
- Galaxy Buddy 3
- Galaxy A16
- Galaxy A24
- Galaxy A33
- Galaxy Wide 7
- Galaxy Jump 2
- Galaxy Tab Active 5 Pro
- Galaxy Tab A9
- Galaxy Tab A9+
- Galaxy Tab A11
