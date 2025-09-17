Смартфоны Samsung начали получать One UI 8

Смартфоны серии Samsung Galaxy S25 начали получать первое из семи крупных обновлений операционной системы. После нескольких месяцев тестирования стабильная версия оболочки One UI 8 на базе Android 16 постепенно становится доступной пользователям.

Обновление с номером сборки S93xNKSU5BYI3 сначала распространяется среди владельцев устройств в Южной Корее и участников программы бета-тестирования. В ближайшие дни оно появится и у других пользователей.

One UI 8 приносит обновлённый дизайн, улучшенную систему управления жестами и панель быстрых настроек, заметное повышение производительности, а также новые функции Galaxy AI. Для Galaxy S25 Ultra размер обновления составляет 555 МБ.

Samsung пока не уточняет, когда именно обновление получит модель Galaxy S25 Edge, однако ожидается, что оно станет доступным до конца месяца.

Отдельно стоит отметить, что с выходом One UI 8 для линейки Galaxy S25 компания ввела новое ограничение: теперь разблокировка загрузчика запрещена во всех регионах. Ранее эта мера действовала только на территории США.

На октябрь запланирован выпуск One UI 8.0 для следующих устройств Samsung

серия Galaxy S24 (в том числе S24 FE)

Galaxy Quantum 6

серія Galaxy S23 (включая S23 FE)

Galaxy Quantum 5

серия Galaxy Tab S10 (включая S10 FE и S10 FE+)

Galaxy A36

Galaxy Fold 6

Galaxy Flip 6

Galaxy Fold Special Edition

Galaxy Quantum 4

серия Galaxy S22

серия Galaxy Tab S9

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Jump 4

Galaxy A35

Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy XCover 7 Pro

Galaxy A53

Galaxy Buddy 4

Galaxy A34

Galaxy A25

Galaxy Wide 8

В ноябре обновления получат следующие модели Samsung

Galaxy Fold 5

Galaxy Flip 5

Galaxy Jump 3

серія Galaxy Tab S8

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A15

Galaxy Buddy 3

Galaxy A16

Galaxy A24

Galaxy A33

Galaxy Wide 7

Galaxy Jump 2

Galaxy Tab Active 5 Pro

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A11