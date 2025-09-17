Смартфони Samsung почали отримувати оновлення One UI 8

Смартфони серії Samsung Galaxy S25 почали отримувати перше із семи великих оновлень операційної системи. Після кількох місяців тестування стабільна версія оболонки One UI 8 на базі Android 16 поступово стає доступною для користувачів.

Оновлення з номером складання S93xNKSU5BYI3 спочатку поширюється серед власників пристроїв у Південній Кореї та учасників програми бета-тестування. Найближчими днями воно з’явиться і в інших користувачів.

One UI 8 приносить оновлений дизайн, покращену систему керування жестами та панель швидких налаштувань, помітне підвищення продуктивності, а також нові функції Galaxy AI. Для Galaxy S25 Ultra розмір оновлення складає 555 МБ.

Samsung поки не уточнює, коли саме оновлення отримає модель Galaxy S25 Edge, проте очікується, що воно стане доступним до кінця місяця.

Окремо варто зазначити, що з виходом One UI 8 для лінійки Galaxy S25 компанія запровадила нове обмеження: тепер розблокування завантажувача заборонено у всіх регіонах. Раніше цей захід діяв лише на території США.

На жовтень заплановано випуск One UI 8.0 для наступних пристроїв Samsung

серія Galaxy S24 (включаючи S24 FE)

Galaxy Quantum 6

серія Galaxy S23 (включаючи S23 FE)

Galaxy Quantum 5

серія Galaxy Tab S10 (включаючи S10 FE та S10 FE+)

Galaxy A36

Galaxy Fold 6

Galaxy Flip 6

Galaxy Fold Special Edition

Galaxy Quantum 4

серія Galaxy S22

серія Galaxy Tab S9

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Jump 4

Galaxy A35

Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy XCover 7 Pro

Galaxy A53

Galaxy Buddy 4

Galaxy A34

Galaxy A25

Galaxy Wide 8

У листопаді оновлення отримають такі моделі Samsung

Galaxy Fold 5

Galaxy Flip 5

Galaxy Jump 3

серія Galaxy Tab S8

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy A15

Galaxy Buddy 3

Galaxy A16

Galaxy A24

Galaxy A33

Galaxy Wide 7

Galaxy Jump 2

Galaxy Tab Active 5 Pro

Galaxy Tab A9

Galaxy Tab A9+

Galaxy Tab A11