Смартфон Samsung Galaxy A07 5G с экраном 120 Гц и 6000 мАч стоит $140  

Смартфон Samsung Galaxy A07 5G с экраном 120 Гц и 6000 мАч стоит $14002.02.26
Samsung официально анонсировала смартфон Galaxy A07 5G – новую модель доступной A-серии, в которой производитель делает ставку на большую батарею и длительную программную поддержку.
дисплей и производительность
Samsung Galaxy A07 5G оснащен 6,7-дюймовым PLS LCD-дисплеем с разрешением HD+ (1600×720 пикселей), частотой обновления 120 Гц и типичной яркостью 650 нит. В режиме HBM панель может достигать 800 болт.
Смартфон построен на 6-нм процессоре MediaTek Dimensity 6300, обеспечивающем поддержку сетей 5G. Устройство поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом до 128 ГБ. Также предусмотрен слот для карт microSD, позволяющий расширить хранилище без отказа от использования двух SIM-карт.
Камеры
Основная камера состоит из двух модулей: главного сенсора на 50 Мп и 2-мегапиксельного датчика глубины. Для селфи и видеозвонков используется передняя камера на 8 Мп, расположенная в каплеобразном вырезе в верхней части дисплея.
Автономность и программная поддержка
Одной из ключевых особенностей Galaxy A07 5G стала батарея емкостью 6000 мАч, которая заметно превышает показатели предшественника. Смартфон из коробки работает на One UI 8.0 на базе Android 16. Samsung обещает шесть лет обновлений Android и шесть лет патчей безопасности, что является нетипичным для этого ценового сегмента.
Дополнительные характеристики
Среди других особенностей – сканер отпечатков пальцев на боковой грани, 3,5-мм аудиоразъем, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.3 и порт USB Type-C. Корпус имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP54, толщину 8,2 мм и вес 199 г.
Цена и доступность
Samsung Galaxy A07 5G уже поступил в продажу на Филиппинах в цветах Black и Light Violet. Версия с 4/64 ГБ памяти стоит $140, а конфигурация 4/128 ГБ – $170.
Не пропустите интересное!
Підписывайтесь на наши каналы и читайте анонсы хай-тек новостей, тестов и обзоров в удобном формате!
Обзор смартфона Oppo A6 Pro: амбициозный
Новый смартфон Oppo A6 Pro — телефон среднего уровня с функциональностью смартфонов премиум-класса. Производитель наделил его множеством характеристик, присущих более дорогим телефонам. Но не обошлось и без компромиссов. Как именно сбалансирован Oppo A6 Pro – расскажем в обзоре.
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Poco M8 Pro 5G сразу бросается в глаза своим размером и стремлением производителя предложить больше, чем обычно ожидаешь от устройства этой ценовой категории. Он не совсем очередной «середнячок»
Обзор смартфона Poco M8 Pro: можно позволить больше
Топ новостей 2025 года сайта hi-tech.ua
Выбор редакции 2025. Лучшие устройства года по версии hi-tech.ua
Игровой руль Logitech G29 с педалями и коробкой: спорткар на столе
Лучшие OLED мониторы в диагоналях 27-49 дюймов
Черная пятница – как покупать и экономить
Не ошибись! Какой смарт-телевизор купить в этом году
Обзор Bluetooth наушников OPPO Enco X3s: цепкие
Вместо iPhone и Samsung. Флагманы Vivo, OnePlus, Oppo 2025 года
Топ игровых клавиатур – рейтинг флагманов механического гейминга
Лучше iPhone 17? Сравнение 5 Android-смартфонов этого года
Смартфон Samsung Galaxy A07 5G с экраном 120 Гц и 6000 мАч стоит $140 Samsung смартфон
Samsung официально анонсировала смартфон Galaxy A07 5G – новую модель доступной A-серии, в которой производитель делает ставку на большую батарею
Microsoft Maia 200 — ИИ-чип с 216 ГБ HBM3e, TDP 750 Вт и 10 PFLOPS Microsoft искусственный интеллект процессор
Microsoft официально анонсировала свой серверный ШИ-ускоритель Azure Maia 200 – чип второго поколения линейки Maia, разработанный специально для инференса моделей искусственного интеллекта
Microsoft Maia 200 — ИИ-чип с 216 ГБ HBM3e, TDP 750 Вт и 10 PFLOPS
Google Chrome будет использовать искусственный интеллект для автоматизации использования
Moto G77 и Moto G67 — средние смартфоны с дисплеями AMOLED 120 Гц и камерами 108 Мпикс
Киевстар планирует купить сервис Tabletki.ua
Doom запустили на беспроводных наушниках
Samsung разработала технологию скрытия контента на экране
NexPhone работает сразу на Андроид, Linux и Windows 11
Топ 20 самых популярных сайтов в Украине
Razer позволит настраивать устройства через браузер
Nissan Ariya EV получила солнечные батареи на крыше
Vivo X200T получил Mediatek Dimensity 9400+, яркий AMOLED экран и аккумулятор 6200 мА·ч
Leica Camera могут купить за €1 миллиард
WhatsApp станет безопаснее