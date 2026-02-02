Смартфон Samsung Galaxy A07 5G с экраном 120 Гц и 6000 мАч стоит $140

Samsung официально анонсировала смартфон Galaxy A07 5G – новую модель доступной A-серии, в которой производитель делает ставку на большую батарею и длительную программную поддержку.

дисплей и производительность

Samsung Galaxy A07 5G оснащен 6,7-дюймовым PLS LCD-дисплеем с разрешением HD+ (1600×720 пикселей), частотой обновления 120 Гц и типичной яркостью 650 нит. В режиме HBM панель может достигать 800 болт.

Смартфон построен на 6-нм процессоре MediaTek Dimensity 6300, обеспечивающем поддержку сетей 5G. Устройство поставляется с 4 ГБ оперативной памяти и накопителем объемом до 128 ГБ. Также предусмотрен слот для карт microSD, позволяющий расширить хранилище без отказа от использования двух SIM-карт.

Камеры

Основная камера состоит из двух модулей: главного сенсора на 50 Мп и 2-мегапиксельного датчика глубины. Для селфи и видеозвонков используется передняя камера на 8 Мп, расположенная в каплеобразном вырезе в верхней части дисплея.

Автономность и программная поддержка

Одной из ключевых особенностей Galaxy A07 5G стала батарея емкостью 6000 мАч, которая заметно превышает показатели предшественника. Смартфон из коробки работает на One UI 8.0 на базе Android 16. Samsung обещает шесть лет обновлений Android и шесть лет патчей безопасности, что является нетипичным для этого ценового сегмента.

Дополнительные характеристики

Среди других особенностей – сканер отпечатков пальцев на боковой грани, 3,5-мм аудиоразъем, двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth 5.3 и порт USB Type-C. Корпус имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP54, толщину 8,2 мм и вес 199 г.

Цена и доступность

Samsung Galaxy A07 5G уже поступил в продажу на Филиппинах в цветах Black и Light Violet. Версия с 4/64 ГБ памяти стоит $140, а конфигурация 4/128 ГБ – $170.